Meriç Kahraman: 26 aydır adalet bekliyoruz

Haber Merkezi

Gezi Parkı davası tutuklusu, şehir plancısı Tayfun Kahraman’ın eşi Meriç Demir Kahraman, kızı Vera Kahraman ile beraber bayram ziyaretini dün yapabildi. Silivri’deki Marmara Kapalı Cezaevi’nde kalan eşini ziyaret eden Kahraman, sosyal medyada bir paylaşım yaptı.

Meriç Demir Kahraman, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:

“21 Haziran 2024, Silivri, 37. açık görüş: Tayfun’dan herkese çok selam. 26 ayı bulan tutsaklığında 113. kez Tayfun’u 1 saat görmek için Vera ile Silivri’deyiz. Ailece ancak bugün bayramlaşabildik. Tayfun Kahraman aleyhinde tek bir delil olmadan, aksine masumiyeti hukuken belgelenmiş olmasına rağmen hala içeride. Peki, bu zulüm niye? Bu ülkenin namuslu vatandaşları olarak ailemize, babasına en çok ihtiyacı olan dönemde kızımıza reva görülen bu eziyet niye? Görmez misiniz, işitmez misiniz, düşünmez misiniz? Bu zulmün hesabını kimse sormasa Allah sormaz mı? Yeter. Başvurumuzu değerlendirmenizi bekliyoruz. 26 aydır adalet bekliyoruz.”