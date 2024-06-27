Meriç Kahraman: 4,5 yaşındaki kızım Vera 'içeri atılmaktan' korkuyor

Gezi direnişi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilen şehir plancısı Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, kızları Vera'nın cezaevine girmekten korktuğunu söyledi.

Gezi davasında 18 yıl hapis cezasına mahkum edilene kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanı olarak görev yapan şehir planlama uzmanı Tayfun Kahraman'ın eşi Dr. Meriç Demir Kahraman, sosyal medya hesabından paylaşım yaparak kızları Vera'nın cezaevi korkusu yaşadığını anlattı.

Meriç Kahraman, "Bir anne olarak, canım acıyor. Vera biraz önce 'Ben babamı tutanlarla konuşmak istiyorum, onlara anlatacağım her şeyi' dedi. Sonra da 'Ama korkuyorum anne, ya beni de tutarlarsa, beni de tutarlar mı orada?' diye sordu. Benim kızım 4,5 yaşında. Onu nefreti ve kötülük yapmayı bilmeyen, iyi bir insan olarak yetiştirmek dışında çabamız olmadı. Gözümden sakındığım kızım bana 4,5 yaşında 'içeri atılmaktan' korktuğunu söylüyor" dedi.

Paylaşımında yer verdiği ve Tayfun Kahraman'ın kızına sarıldığı fotoğrafın 2 yıl önce çekildiğini söyleyen Kahraman, "Aşağıdaki fotoğraf, 26 ay önce çekildi. 26 ay önce Vera 2 yaşındaydı. Konuşmaya başladığından beri, bizim de anlam veremediğimiz bir duruma, çocuk aklıyla anlam vermeye çalışıyor. Suçsuz yere içeride ‘tutulan’ bir babanın kızı olarak, babamı istiyorum derse başına bir iş geleceğini seziyor" ifadelerine yer verdi.

"SOMUT TEK BİR SUÇU OLMADAN HAPİS TUTULUYOR"

Tayfun Kahraman'ın aleyhine bir delil olmadığını belirten Meriç Demir Kahraman, şöyle devam etti:

"Akıl, vicdan ve ahlak sahibi herkese sesleniyorum: Allah aşkına susmayın! En büyük korkusu oyuncağının kaybolması olması gereken biricik Vera’m, kendisine yaşatılan bu korkuyu hak etmiyor, hiçbir çocuk hak etmez! Bu zulmün sürmesine seyirci kalacak kadar mı taşlaştı kalpler? Tayfun Kahraman Gezi olaylarında arabuluculuk yapan, olayları yatıştırmak için iktidarla uzlaşı zemini kurmak için çabalayan, hem Sayın Bülent Arınç, hem de Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşen, şiddeti tamamen reddeden, hukuk çizgisinden şaşmayan şerefli, namuslu ve dürüst bir devlet insanıdır. Buna o dönemin tüm aktörleri tanıktır.

Eşim Tayfun Kahraman suçsuzdur. Dava dosyasında aleyhine tek bir delillendirilmiş suç olmadan, hukuki gerekçesi yazılmış somut tek bir suçu olmadan hapis tutuluyor.

Tayfun’un eşi olarak değil, Vera Kahraman’ın annesi olarak söylüyorum: Ben kızımın 4,5 yaşında hapse girer miyim korkusuyla büyümesini kabullenmiyorum! Bunun normal kabul edilmesini de kabullenmiyorum!"

Bir anne olarak, canım acıyor.



Vera biraz önce “ben babamı tutanlarla konuşmak istiyorum, onlara anlatacağım her şeyi” dedi.



Sonra da “Ama korkuyorum anne, ya beni de tutarlarsa, beni de tutarlar mı orada?” diye sordu.



Benim kızım 4,5 yaşında. Onu nefreti ve kötülük yapmayı… pic.twitter.com/c1gV7vBqnK — Dr. Meriç Demir Kahraman (@de_meric) June 26, 2024