Meriç Kahraman: AYM kararının uygulanmasına ilişkin herhangi bir endişemiz yok

Anayasa Mahkemesi, kamuoyunda “Gezi Parkı Davası” adıyla bilinen yargılamada, Tayfun Kahraman’ın adil yargılanma hakkı’nın ihlal edildiğine dair gerekçeli kararını açıkladı. Yüksek Mahkeme kararında, “Hakkaniyete Uygun Yargılanma Hakkı”ndan kaynaklanan güvencelere uyulmadığına hükmetti.

Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, AYM'nin Tayfun Kahraman kararı hakkında açıklamalarda bulundu.

Meriç Kahraman, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Bildiğiniz gibi eşim Tayfun Kahraman 42 aydır cezaevinde" hatırlatmasında bulundu.

"Anayasa Mahkemesi, 31 Temmuz 2025’te adil yargılanma hakkının ihlal edildiğine karar vermişti, bizler de sizler gibi kararın yazılmasını ve yayınlanmasını bekliyorduk" diyen Kahraman, "Bugün Resmi Gazete’de kararın yayınlanmasıyla birlikte, yaşadığımız ve aylardır anlattığımız haksızlığın Anayasa Mahkemesi tarafından duyulduğunu, tüm hukuki süreci derinlemesine ele alan bir çerçevede konunun ele alındığını görmekten büyük mutluluk duyuyoruz" ifadelerini kullandı.

Meriç Kahraman şunları söyledi: "Bu kararın uygulanmasına ilişkin herhangi bir endişemiz yok. Umudumuzu paylaşan ve büyüten tüm dostlarımıza can-ı gönülden teşekkür ediyoruz. Sürecin sağlıklı biçimde tamamlanmasını ve Tayfun’un bir an önce bizlere, dostlarına, mesleğine, öğrencilerine dönmesini sabırsızlıkla bekliyoruz."