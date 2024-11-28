Meriç Kahraman: Bugün Silivri'ye 136. gelişim

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman Silivri Cezaevi'ni ziyaret etti.

Cezaevinde bulunan eşi Tayfun Kahraman'ı 136'ncı kez ziyaret eden Meriç Kahraman, sosyal medya platformu X üzerinden paylaşım yaptı.

Meriç Kahraman, X'teki paylaşımında şunları kaydetti:

"28 Kasım 2024, Silivri, 93. kapalı görüş: Tayfun'dan herkese selam. Bugün Silivri'ye 136. gelişim. Eşim Tayfun Kahraman; hiçbir suçu olmadığı halde, aleyhine tek bir somut delil olmadan, adil yargılanmadığı bir dava sonucu, gerekçesiz bir kararla hapis tutuluyor. Hakkımızın yendiğini bile bile, içimiz acıyarak buluşmak üzere, adalete susamış şekilde 136. defa buluştuk. Israrla anlattığımız gibi, 136. görüşmemizin sonunda da AYM'nin önünde bekleyen, tüm Türkiye'nin detaylarını ezberlediği dosyamızı incelemesini bekliyoruz."