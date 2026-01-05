Meriç Kahraman'dan açıklama: Size, 'Tayfun iyi durumda' diyebilmeyi çok isterdim

MS atağı geçirerek hastaneye kaldırılan Gezi Davası tutuklusu şehir planlamacısı Tayfun Kahraman'ın sağlık durumuna ilişkin açıklama yapan Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Kahraman, "Size, 'Tayfun iyi durumda' diyebilmeyi çok isterdim. Şu an Tayfun, geçirdiği akut MS atağının kontrol altına alınması için yüksek doz kortizon yükleme tedavisi görüyor" dedi.

Gezi Davası tutuklusu şehir planlamacısı Tayfun Kahraman, 2 gün önce MS atağı geçirmişti. Hastaneye kaldırılan Kahraman'ın sağlık durumuyla ilgili eşi Meriç Kahraman sosyal medya hesabı üzerinden açıklama yaptı. Meriç Kahraman'ın açıklaması şu şekilde:

"Bildiğiniz üzere eşim Tayfun Kahraman, yaşadığı MS atağı nedeniyle hastaneye kaldırıldı ve tedavisi devam ediyor. Bugün kendisini hastanede ziyaret ettim.

Öncelikle, bu süreçte gerekli hassasiyeti gösteren Adalet Bakanlığı yetkilileri başta olmak üzere tüm devlet kurum ve yetkililerine, hastane yönetimine ve tüm sağlık personeline çok teşekkür ediyorum.

Takdir edersiniz ki Tayfun’un durumunu merak eden herkesi tek tek bilgilendirmem mümkün olmuyor.

Size, 'Tayfun iyi durumda' diyebilmeyi çok isterdim. Şu an Tayfun, geçirdiği akut MS atağının kontrol altına alınması için yüksek doz kortizon yükleme tedavisi görüyor. Ayrıca, hekimlerce 2016 yılından beri devam eden tedavi protokolünde de değişiklik kararı verildiğini öğrendim.

Ailesi olarak önceliğimiz, Tayfun’un geçirdiği atağın kontrol altına alınması.

Son derece kritik, hassas ve kendi içinde riskler barındıran bu süreçte, herkesten azami özen göstermesini rica ediyoruz.

Tayfun'un sağlık durumu ve devam eden hukuki süreçlerle ilgili bilgilendirmeleri buradan kamuoyuyla paylaşacağım. Destekleri, duaları ve dayanışmaları için herkese çok teşekkür ediyoruz."