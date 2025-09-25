Meriç Kahraman: Tayfun'un dün Cerrahpaşa'ya götürüldüğünü öğrendim

Gezi tutuklusu Tayfun Kahraman'ın eşi Meriç Demir Kahraman, Silivri Cezaevi'nde gerçekleştirdikleri görüşmenin ardından Tayfun Kahraman ve kızları Vera ile birlikte fotoğraflarının yer aldığı bir mesaj paylaştı.

Kahraman, mesajında, "Bugünkü görüşte Tayfun'un dün Cerrahpaşa’ya götürüldüğünü ve iki hafta içinde MR çekilmesi gerektiğini öğrendim" dedi.

"Sabırla beklesek de konu sağlık olunca endişelenmemek elde değil" diyen Kahraman, "Tayfun'un MS tedavisi cezaevi koşullarında ilerliyor. AYM kararıyla adil olmadığı tescillenmiş bir yargılama ile hayatımızdan çalınan 40 ay geri gelmeyecek, biliyorum" ifadelerini kullandı.

Meriç Kahraman, "Bu haksızlığın daha fazla sürmeyeceğini umuyoruz" mesajını paylaştı.