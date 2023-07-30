Meriç Nehri’nde kuraklık alarmı

Edirne’nin önemli su kaynaklarından olan Meriç Nehri’nin debisi, hava sıcaklıklarının da artması ile birlikte son 3 ayda yaklaşık yüzde 50 düştü.



Sıcak havalar nehirlerdeki su seviyesini de etkiliyor. DSİ verilerine göre, Meriç Nehri’nin Kirişhane mevkiinde nisan ayında 95 metreküp/saniye olan su seviyesi, temmuz ayında yapılan ölçümde 53 metreküp/saniyeye düştü. Edirne’de kışın taşkınlarla, yazın ise kuraklıkla gündeme gelen Meriç Nehri’ndeki su seviyesinin düşmesi halkı endişelendiriyor.

Su seviyesinin azalmasına bağlı olarak nehrin ortasında adacıklar, taşlar ve ağaç kütükleri gün yüzüne çıkarken, bir köpeğin nehir üzerinde yürüyerek karşıdan karşıya geçmesi görenleri hayrete düşürdü.