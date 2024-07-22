Meriç Nehri’ne giren gençlerden 2'si yaşamını yitirdi

Meriç Nehri'ne girip akıntıya kapılan 2 kişi kayboldu. Kayıp 2 kişi için arama kurtarma çalışması başlatan ekipler, gençlerin yaşamını yitirdiğini belirledi. İki gencin cesedi sudan çıkarıldı.

Edirne'de Meriç Nehri'ne giren 3 gençten 2'si hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Karaağaç Mahallesi'nde, üç arkadaş Meriç Nehri'ne girdi.

Nehirde yüzen gençlerden S.Y.D. (14) ve M.T. (18) bir süre sonra gözden kayboldu.

Haber verilmesi üzerine olay yerine polis, jandarma, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Meriç Nehri'nde kaybolan S.Y.D. ve M.T'nin bulunması için arama çalışması başlatıldı. Çalışmalara, Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğünden dalgıç polisler de katıldı.

Nehre giren dalgıç polisler 2 gencin cesetlerini sudan çıkardı.

Edirne Valisi Yunus Sezer, bölgeye gelerek çalışmalar hakkında bilgi aldı.