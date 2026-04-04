Edirne'deki Meriç ve Tunca nehirleri için 'sarı alarm' verildi.

Bulgaristan'da son günlerdeki yağışların ardından Edirne'deki nehirlerin debileri artmaya başladı.

Meriç Nehri'nin debisi saat 14.00'te yapılan ölçümde 802 metreküp/saniyeye ulaşınca, Devlet Su İşleri (DSİ) tarafından 'sarı alarm' verildi.

Tunca Nehri için dün verilen 'turuncu alarm' seviyesi de bugün sarıya düşürüldü. Tunca'nın debisi bugün saat 14.00 itibarıyla 113 metreküp/saniye olarak ölçülürken; nehrin geçtiği Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin yapıldığı Sarayiçi mevkisinde taşkın riski bulunuyor.

Dün girişlerin kapatıldığı Sarayiçi'ne bugün de giriş yasağı sürüyor. Sarayiçi'nin köprüler kesiminde polis ekipleri önlem aldı; yetkililer, her iki nehirdeki hareketliliğinin yakından takip edildiğini belirtti.

KENT MERKEZİNDE SAĞANAK

Öte yandan Edirne kent merkezinde sağanak etkili oldu. Yağışa hazırlıksız yakalananlar, kapalı alanlara sığınırken bazı cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu