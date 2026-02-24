Meriç ve Tunca'nın debisi düşüşe geçti: "Kırmızı uyarı" seviyesi

Edirne'de taşkına neden olan Tunca ve Meriç nehirlerinin debisi düşmeye başladı.

Yağışlar, kar erimeleri ve Bulgaristan'ın enerji ürettiği barajlardan kontrollü su salımı yapmasıyla geçen hafta debileri yükselen Tunca ve Meriç nehirlerinin taşması, birçok köy yolu ve tarihi köprünün kapanmasına, binlerce dekar tarım arazisinin su altında kalmasına neden oldu.

Yaz aylarında saniyede 2 metreküpe kadar düşen Tunca'nın debisi, son taşkında 212 metreküp/saniyeye kadar çıktı. Bu seviyede pik yapıp düşüşe geçen nehrin debisi, son ölçümlerde 143 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

MERİÇ'TE "KIRMIZI" İKAZ SEVİYESİ DE DEVAM EDİYOR.

Meriç Nehri'nin debisi ise yaz aylarında saniyede 30-40 metreküpken, son yükselişle 1489 metreküp/saniyeye kadar çıkarak pik yaptı.

Yerleşim alanlarına suyun yayılmasını seddeler önlerken, güneydeki nehre yakın köylerde su Meriç yatağına sınırda akıyor.

Nehrin debisi, son ölçümde 1447 metreküp/saniye olarak kaydedildi.

Meriç Nehri'nde suyun yazlık ve kışlık seddeleri aşması için kritik seviye 2 bin 200 metreküp/saniye olarak belirtiliyor.

Meriç'te "kırmızı" ikaz seviyesi de devam ediyor.

GÜÇLENDİRME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

DSİ 11. Bölge ekipleri, süreçte 24 saat esaslı çalışma yürütüyor. Ekipler, seddelerde güçlendirme ve yükseltme çalışması yapıyor.

Edirne AFAD ise 80 personel, 20 motopomp ve 6 botla tahliyeleri sürdürürken, Yalova, Bursa, Tekirdağ, Sakarya, Kocaeli gibi illerden ekipler de çalışmalara destek veriyor.