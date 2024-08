Merih Demiral, Suudi Arabistan'da kalıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral, kulübünde kalma kararı aldı.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Demiral'a EURO 2024'ün ardından Avrupa kulüplerinden de teklifler olduğu belirtilmişti.

Fabrizio Romano, buna rağmen Merih'in takımında kalacağını yazdı.

🟢🇹🇷 Merih Demiral has decided to continue at Al Ahli despite several approaches from Europe after excellent performances at the Euros.



Demiral won't leave and stays in Saudi Pro League. pic.twitter.com/ZjYCZT4Gs8