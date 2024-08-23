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Merih Demiral, Suudi Arabistan'da kalıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, kulübünde kalma kararı aldı.

Spor
  • 23.08.2024 10:03
  • Giriş: 23.08.2024 10:03
  • Güncelleme: 23.08.2024 10:12
Kaynak: Haber Merkezi
Merih Demiral, Suudi Arabistan'da kalıyor

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral, kulübünde kalma kararı aldı.

Adı Fenerbahçe ile de anılan Demiral'a EURO 2024'ün ardından Avrupa kulüplerinden de teklifler olduğu belirtilmişti.

Fabrizio Romano, buna rağmen Merih'in takımında kalacağını yazdı.

Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği son 16 maçında attığı ikinci golden sonra bozkurt işareti yapan Merih Demiral, UEFA'dan 2 maç men cezası almıştı.

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