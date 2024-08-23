Merih Demiral, Suudi Arabistan'da kalıyor
Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral, kulübünde kalma kararı aldı.
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Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen A Milli Takım oyuncusu Merih Demiral, kulübünde kalma kararı aldı.
Adı Fenerbahçe ile de anılan Demiral'a EURO 2024'ün ardından Avrupa kulüplerinden de teklifler olduğu belirtilmişti.
Fabrizio Romano, buna rağmen Merih'in takımında kalacağını yazdı.
🟢🇹🇷 Merih Demiral has decided to continue at Al Ahli despite several approaches from Europe after excellent performances at the Euros.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 23, 2024
Demiral won't leave and stays in Saudi Pro League. pic.twitter.com/ZjYCZT4Gs8
Türkiye'nin Avusturya'yı 2-1 mağlup ettiği son 16 maçında attığı ikinci golden sonra bozkurt işareti yapan Merih Demiral, UEFA'dan 2 maç men cezası almıştı.