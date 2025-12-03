Giriş / Abone Ol
Merih Demiral, Suudi Arabistan takımı Al Ahli ile 2029'a kadar anlaştı

Merih Demiral 2023'te transfer olduğu Al Ahli ile 2029'a kadar anlaştı.

Spor
  • 03.12.2025 19:56
Kaynak: AA
Merih Demiral, Suudi Arabistan takımı Al Ahli ile 2029'a kadar anlaştı
Fotoğraf: DHA

Suudi Arabistan ekibi Al Ahli'de forma giyen milli futbolcu Merih Demiral'ın sözleşmesi uzatıldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Merih Demiral ile 2029'a kadar sürecek yeni sözleşme imzalandığı belirtildi.

Sporting, Alanyaspor, Sassuolo, Juventus ve Atalanta gibi takımlarda oynayan 27 yaşındaki stoper, 2023'te Al Ahli'ye transfer oldu.

Bu sezon Al Ahli'de 16 maça çıkan Merih, bir gol kaydetti.

