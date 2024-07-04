Merih’in hareketi gölge düşürdü

Spor Servisi

Ulusal Takım büyük bir zaferle çeyrek final bileti alırken Merih Demiral’ın gol sevinci sırasında yaptığı hareket hem ülke içinde hem de yurtdışında büyük tepkiye neden oldu. Sevinci sırasında MHP ve Ülkü Ocakları’nın simgesi haline gelen bozkurt selamı veren Merih hakkında UEFA soruşturma başlattı.

POLİTİKACILARDAN YANIT

Konuyla ilgili açıklamada bulunan Almanya İçişleri Bakanı Nancy Faeser, "Aşırı sağcı Türklerin sembollerinin stadyumlarımızda yeri yoktur. Avrupa Futbol Şampiyonası’nın ırkçılık platformu olarak kullanılması kesinlikle kabul edilemez. UEFA’nın konuyu araştırıp yaptırımları değerlendirmesini bekliyoruz" diye konuştu. Bakan Faeser ayrıca, "Güvenlik yetkililerimiz Almanya’daki aşırı sağcı Türkleri yakından takip ediyor. ‘Bozkurtlar’ Federal Anayasayı Koruma Dairesi’nin denetimi altında" ifadelerini kullandı.

Almanya Tarım Bakanı Cem Özdemir de X hesabından Demiral’ın gol sevinciyle ilgili, "Mesajı aşırı sağcıdır, terörü ve faşizmi temsil eder. Bunu tartışmak yorucu. UEFA’nın bir sonuç çıkarması gerekiyor" açıklamasında bulundu.

Almanya’da Ülkücü faaliyetlerin yasaklanması için çalışmalar var. Anayasayı Koruma Teşkilatı, Ülkücü Hareketi ‘iç güvenlik açısından tehdit oluşturan bir yapı’ olarak değerlendiriyor.

Almanya’dan gelen tepkiler üzerine Dışişleri Bakanlığı da bir açıklama yayınladı. Açıklamada, ‘‘Bir spor müsabakasındaki sevinç kutlaması sırasında, tarihi ve kültürel bir sembolün, hiç kimseyi hedef almayan biçimde kullanılmasına yönelik siyasi amaçlı tepkileri kınıyoruz’’ denildi. Ayrıca konuyla ilgili Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz, Dışişleri Bakanlığı’na çağrıldı.

BAHÇELİ NEFRET KUSTU

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ise X hesabından yaptığı açıklamada, ‘Merih Demiral evladımızın, gol sevincini Bozkurt işaretiyle paylaşması anlaşılan içimizde ve dışımızda pek çok hastalıklı çevreyi rahatsız etmiş, bu suretle farklı arayış ve açıklamaların bahanesi olmuştur. Türk ve Türkiye husumeti aşikar olan dahili odakların yanı sıra UEFA’nın da bu şer kervana iştiraki son derece yanlı ve yanlıştır. Merih evladımızın fileleri havalandırmasını müteakiben yaptığı Bozkurt işareti Türk milletinin dünyaya mesajı olup UEFA’nın bu kapsamda soruşturma başlatması hem maksatlı hem de son günlerde tehlikeli şekilde mesafe alan zincirleme provokasyonların bir ara istasyonudur. UEFA’nın başlattığı soruşturmayı kınamakla birlikte sahadaki mücadelemizin masa başında heder edilmemesi için herkesin, her insanımızın sağduyulu ve soğukkanlı davranması milli bir zarurettir. Her zeminde ülkemizin önünü kesmek, iç huzur ve barış ortamımızı bulandırmak isteyen fırsat düşkünlerinin tahrik ve tacizlerine kapılmamak ortak sorumluluğumuzdur’’ ifadelerini kullandı.