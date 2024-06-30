Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi hedefiyle transfer çalışmalarını tamamladı

Türkiye Kadınlar Voleybol 1. Ligi'nde mücadele eden Gaziantep temsilcisi Merinos Voleybol, Sultanlar Ligi hedefi doğrultusunda 12 transfer yaptı.

Tarihinde ilk kez geçen sezon play-off etabında mücadele eden ve Sultanlar Ligi'nin kapısından dönen Merinos Voleybol, 2024-2025 sezonunun kadrosunu kurma çalışmasına erken başladı.

Merinos Voleybol Kulübü Başkanı Ali Atalar, AA muhabirine, takımın kentteki kız çocuklarının spora kazandırılması amacıyla sosyal sorumluluk projesi kapsamında kurulduğunu söyledi.

Gaziantep'te son yıllarda voleybola ilginin her geçen gün arttığını dile getiren Atalar, bu durumun her anlamda sevindirici olduğunu belirtti.

Geçen sezon talihsiz bir şekilde play-off etabından elendiklerini anımsatan Atalar, hedefe ulaşmak için var güçleriyle çalıştıklarını dile getirdi.

Geçen sezon takımın başantrenörlüğünü yapan İbrahim Çadır ile yeni sezon için tekrar anlaştıklarını dile getiren Atalar, transfer çalışmasını tamamladıklarını aktardı.