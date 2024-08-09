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Merinos’taki kölelik düzeni elbet bitecek

Çalışma Yaşamı
  • 09.08.2024 06:00
  • Giriş: 09.08.2024 06:00
  • Güncelleme: 09.08.2024 06:00
Merinos’taki kölelik düzeni elbet bitecek
Fotoğraf: Evrensel

Haber Merkezi

BİRTEK-SEN Antep’te Merinos Halı Fabrikası önünde işten çıkarılan üyeleri Serdar Cengiz ile birlikte açıklama yaptı.

Açıklamayı BİRTEK-SEN Genel Sekreteri Mikail Kılıçalp okudu. Kılıçalp “Serdar, sendikamızın düzenlediği eyleme katıldı, bunu sosyal medya hesabından paylaştı ve bir gün sonra ‘Küçülmeye gidiyoruz’ bahanesiyle işten atılmak istendi. Serdar, 20 gündür Merinos fabrikasının önünde işine geri dönmek için sendikamız BİRTEK-SEN ile birlikte mücadele ediyor. Serdar, milyonlarca işçinin ‘insanca bir yaşam’ talebine, ‘zam’ talebine sahip çıkıyor ve direniyor” dedi.

Merinos işçilerine seslenen Kılıçalp, “Üzerimizden kazandıklarıyla zenginlik içinde yüzen patrona karşı birlik olma vakti geldi. Çözüm fabrikadan kaçıp kurtulmak değil, içeride örgütlenmek, birleşmek ve değiştirmek. Merinos’taki kölelik ve sefalet düzeni birleşirsek değişir” diye konuştu.

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