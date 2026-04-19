Merkez bankalarından 'çöküş' testi: Tatbikat yapılacak

ABD, Avrupa ve İngiltere'nin merkez bankaları, önemli bir bankanın çöküşünü nasıl yöneteceklerini değerlendirmek üzere tatbikata katılacak.

ABD Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası ve İngiltere Merkez Bankası'nın en üst düzey yetkililerinin tatbikata katılması bekleniyor.

The Guardian'da yer alan habere göre, Washington’da düzenlenecek tatbikatta yetkililer, 2008'deki Lehman Brothers tarzı bir çöküşe nasıl tepki vereceklerini simüle edecek.

Bu tatbikat; dünya genelindeki bankacılık düzenleyicilerinin yapay zeka, riskli özel kredi verme süreçleri ve ABD-İsrail'in İran ile saldırılarına bağlı piyasa aksaklıklarından kaynaklanan finansal istikrar risklerine karşı alarm verdiği bir dönemde yapılıyor.

2008 finansal krizindeki Lehman Brothers çöküşünden bu yana, benzer bir banka iflasının tekrarlanmasını önlemek amacıyla bu tür stres testi uygulamaları olağan hale geldi.