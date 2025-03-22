Merkez Bankası 1 yılda topladığı döviz rezervinin yüzde 79’unu 3 günde eritti

Yurt içi piyasalar CHP'nin cumhurbaşkanı adayı olması beklenen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla artan siyasi gerilime odaklandı.

Habertürk'te yer alan habere göre Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, (TCMB) kur artışını kısıtlamak için üç günde yaklaşık 26 milyar dolarlık satış gerçekleştirdi.

Ekrem İmamoğlu ile çalışma arkadaşlarının gözaltına alınmasının ardından kurda hareketlilik kaydedilmişti. Geçtiğimiz haftayı 36.57 seviyesinden kapatan Dolar/TL, 41.53 lirayla tarihi zirvesine ulaştı.

Aynı gün Euro da 45 liranın üzerine çıktı.

SON 1 YILDAKİ ARTIŞIN YÜZDE 79'U

Nisan 2024'te 64 milyar 967 milyon dolara kadar gerileyen ve resmi verilere göre son 1 yılda 33.1 milyar dolar artan Merkez Bankası döviz rezervleri geçtiğimiz hafta 98 milyar 69 milyon dolar olarak kayda geçti.

Merkez Bankası'nın bu haftaki satışı bir yılda yaşanan artışın yaklaşık yüzde 79'una tekabül ediyor.

MERKEZ'DEN PİYASAYA MÜDAHALE

TCMB bunun yanında attığı sıkılaşma adımlarıyla da piyasaya müdahalede bulunmuştu.

TCMB Para Politikası Kurulu perşembe (20 Mart) günü takvim dışı bir şekilde toplanmış ve gecelik vadede borç verme faiz oranının yüzde 44'ten 46’ya yükseltilmesine karar vermişti.

TCMB tarafından karar ile ilgili yayımlanan açıklamada "Para Politikası Kurulu (Kurul), finansal piyasalardaki gelişmeleri değerlendirmek üzere toplanmıştır. Söz konusu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskler değerlendirilerek, sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler alınmıştır" denilmişti.

Bunun yanında politika faizinin uygulandığı bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süre verildiğini duyurmuştu.