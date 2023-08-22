Merkez Bankası 2023 Ağustos ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararının ne olacağı pek çok yurttaşın gündeminde. Döviz kurunda yaşanan büyük yükselmenin ardından yurttaşlar Merkez Bankası 2023 Ağustos ayı faiz kararının açıklanacağı güne odaklanmış durumdalar. Peki Merkez Bankası 2023 Ağustos ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi

Merkez Bankası 2023 Ağustos ayı faiz kararı | Döviz kurunda yaşanan sert yükselişin ardından pek çok yurttaşın gözü Merkez Bankası 2023 Ağustos ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Yeni Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın başkanlığında toplanacak Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından Merkez Bankası Ağustos ayı faiz kararı açıklanacak. Peki Merkez Bankası 2023 Ağustos ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!

Merkez Bankası 2023Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası 2023 Ağustos ayı faiz kararı 24 Ağustos Perşembe günü saat 14.00’te PPK’nın toplantısı ardından açıklanması bekleniyor. 2023 Ağustos ayı faiz kararı açıklandığında haberimizde bulabileceksiniz.

Merkez Bankası Temmuz ayı kararı

Merkez Bankası Temmuz ayı kararı 250 baz puan artırarak yüzde 17,5'e çıkarmıştı. Toplantının ardından TCMB'nin resmi internet sitesinde yer alan kararlar metninde şu ifadelere yer verilmişti:

"Politika faizi, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve enflasyonu orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlenecektir. Kurul, para politikası çerçevesinin enflasyon görünümü ve yukarı yönlü riskler göz önüne alındığında yüzde 5 enflasyon hedefini gerçekleştirme kapasitesinin güçlendirilmesi gerektiği değerlendirmesinde bulunmuştur. Fiyat istikrarındaki bozulmanın makroekonomik istikrar ve özellikle finansal istikrar üzerinde oluşturabileceği risklere dikkat çekilmiştir. Bu doğrultuda Kurul, adımları gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirilen parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Parasal sıkılaştırma sürecinin enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar devam etmesi öngörülmüştür.

Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için başlatılan parasal sıkılaştırma sürecinin devamına karar vermiştir. Bu çerçevede, politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı yüzde 15'ten yüzde 17,5 düzeyine yükseltilmiştir.

Enflasyon görünümü parasal sıkılaştırma istikametindeki adımların sürekliliğini gerekli kılmaktadır. Kurul, parasal sıkılaştırma sürecinin makroekonomik ve finansal koşullar üzerindeki etkilerine dair analizleri incelemiştir. Faiz artırım senaryolarının enflasyon, kredi büyümesi, kredi ve piyasa faizleri, ekonomik aktivite, beklentiler gibi temel makroekonomik değişkenler üzerindeki etkileri bütünsel bir perspektifle değerlendirilmiştir.

Buna ek olarak Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçevenin makro finansal istikrarı destekleme ve piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artırması konularında geliştirilmesi gerektiği tespitlerini tekrarlamıştır. Bu doğrultuda, söz konusu çerçevede sadeleşme politikasının devamına karar verilmiştir. Mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeve, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirilecektir. Sadeleşme süreci kademeli olmaya devam edecektir. Sadeleşme sürecinde atılan adımların hızı ve sıralaması etki analizleri ile belirlenmektedir. TCMB tarafından yapılan düzenlemelere ilişkin etki analizleri söz konusu çerçevenin tüm bileşenleri için enflasyon, faizler, döviz kurları, rezervler, beklentiler, menkul kıymetler ve finansal istikrar üzerindeki yansımalarıyla birlikte bütüncül bir bakış açısıyla değerlendirilerek yapılmaktadır.

Bu kapsamda Kurul, faiz artırımının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları almıştır. Bu kararlarla, temel politika aracı olan politika faizleri parasal, finansal koşullar ve beklentileri etkilerken, Türk lirası likidite ve tüketim talebindeki aşırılıkların dengelenmesi ve para politikasının etkinliğinin artırılması hedeflenmektedir.