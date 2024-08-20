Merkez Bankası 2024 Ağustos ayı Faiz Kararı: Faizler düşürüldü mü? Türkiye'de faiz yüzde kaç oldu?

2024 Ağustos Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) bir önceki toplantısında faiz kararını sabit tutmasının ardından birçok yurttaşın gözü 2024 Ağustos Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu sorusunun yanıtındaydı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği toplantının ardından 2024 Ağustos faiz kararı açıklandı.

MERKEZ BANKASI AĞUSTOS AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI

2024 Ağustos ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PKK) toplantısı gerçekleştirildi. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın gerçekleştirdiği duyuru ile Merkez Bankası faiz kararı saat 14.00'da açıklandı.

PPK toplantısı sonrası yapılan duyuruda Merkez Bankası 2024 Ağustos ayı için politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişiklik yapmayarak yüzde 50'de sabit tuttu.

FAİZ NEDEN DÜŞMEDİ

Para Politikası Kurulu kararında enflasyonda düşüşü sağlamak için sıkı para politikasının sürdürüleceği ifade edildi.

POLİTİKA FAİZİ NEDİR

Merkez Bankaları, bankalara ihtiyaç duydukları likiditeyi sağlamak ya da fazla likiditeyi çekmek için faiz silahını kullanır. Politika faizi burada karşımıza çıkar.

Merkez bankaları, ülkedeki iktisadi faaliyete yön vermek için borçlanmanın faiz oranını kendisi belirler. Bu amaçla kullanılan politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.

FAİZ NEDEN DÜŞMÜYOR?

TCMB, enflasyon hedeflemesi kapsamında politika faizinde değişikliğe gitmedi. Faizin düşürülmesinin piyasaya likidite sağlayacağı ve enflasyonu yükselteceğinden endişeleniyor.

Faizin yüksek kalması ise ekonomik durgunluk riskini artırıyor. İşsizlik artıyor. Enflasyon ve işsizliğin aynı anda yaşanması ise stagflasyona yol açıyor.

TÜRKİYE'DE POLİTİKA FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranı yüzde 50'dir.

FAİZLER NE ZAMAN DÜŞECEK?

ABD Merkez Bankası Fed'in Eylül 2024'te faiz indirmesi bekleniyor. Türkiye'nin de Fed kararının arından faizi indirmesi bekleniyor.

DÜNYADA FAİZ ORANLARI

Türkiye, Ağustos 2024 itibariyle dünyanın en yüksekikinci faiz oranına sahip ülke konumunda. Venezuela faiz oranı yüzde 59,25 ile listenin ilk sırasında. Ayrıca Türkiye,faiz oranında Gana, Malavi, Kongo, Zimbabwe ve Angola gibi az gelişmiş ülkelerin bile üzerinde.

Venezuela Yüzde 59,25 Türkiye Yüzde 50 Arjantin Yüzde 40 Gana Yüzde 29 Mısır Yüzde 27,25 Nijerya Yüzde 26,25 Malavi Yüzde 26 Kongo Yüzde 25 Sierra Leone Yüzde 24,5 İran Yüzde 23 Zimbabwe Yüzde 20 Lübnan Yüzde 20 Liberya Yüzde 20 Angola Yüzde 19,5 Pakistan Yüzde 19,5

TÜRKİYE'NİN YILLARA GÖRE FAİZ ORANI

2010 yılında yüzde 10 olan Türkiye'nin politika faiz oranı, 17 Mayıs 2012 yılında yüzde 4,5'e kadar inmişti. 2018 yılında tekrar yüzde 25'e çıkan faiz, 22 Mayıs 2020 tarihinde yüzde 8,5'e kadar düşmüştü. Bu tarihin ardındanfaiz hızla yükseltildi ve 20 Ağustos 2024 günü yüzde 50 seviyesinde seyrediyor.