Merkez Bankası 2024 Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası 2024 Eylül ayı faiz kararı | Döviz kurunda yaşanan sert yükselişin ardından pek çok yurttaşın gözü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2024 Eylül ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında toplanacak Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından Merkez Bankası Eylül ayı faiz kararı açıklanacak. Peki Merkez Bankası 2024 Eylül ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!

MERKEZ BANKASI 2024 EYLÜL AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Merkez Bankası 2024 Eylül ayı faiz kararı 19 Eylül Perşembe günü saat 14.00’te PPK’nın toplantısı ardından açıklanması bekleniyor. 2024 Eylül ayı faiz kararı açıklandığında haberimizde bulabileceksiniz.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI

PPK toplantısı sonrası yapılan duyurularda Merkez Bankası faiz kararları; Ocak ayı %45, Şubat ayı %45, Mart ayı %50, Nisan ayı %50, Mayıs ayı %50, Haziran ayı %50, Temmuz ayı %50 ve Ağustos ayında da %50 olarak açıklanmıştı.

Merkez Bankası PPK toplantıları önümüzdeki dönemlerde şu günlerde gerçekleşecek:

19 Eylül 2024

17 Ekim 2024

21 Kasım 2024

26 Aralık 2024

BİR ÖNCEKİ AY MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI YÜZDE KAÇ OLMUŞTU?

Bir önceki ay PPK toplantısı sonrası yapılan duyuruda Merkez Bankası politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişiklik yapmayarak yüzde 50'de sabit tuttu.

Hafize Gaye Erkan'ın ardından göreve yeni gelen ve yedinci PPK toplantısı olan Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu toplantısında TCMB faiz kararı hakkında faiz oranında değişiklik yapmayarak 50'ye seviyesinde sabit tuttu.

TÜRKİYE'NİN YILLARA GÖRE FAİZ ORANI

2010 yılında yüzde 10 olan Türkiye'nin politika faiz oranı, 17 Mayıs 2012 yılında yüzde 4,5'e kadar inmişti. 2018 yılında tekrar yüzde 25'e çıkan faiz, 22 Mayıs 2020 tarihinde yüzde 8,5'e kadar düşmüştü. Bu tarihin ardındanfaiz hızla yükseltildi ve 20 Ağustos 2024 günü yüzde 50 seviyesinde seyrediyor.