Merkez Bankası 2024 Mayıs ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararının ne olacağı pek çok yurttaşın gündeminde. Döviz kurunda yaşanan büyük yükselmenin ardından yurttaşlar Merkez Bankası 2024 Mayıs ayı faiz kararının açıklanacağı güne odaklanmış durumdalar. Peki Merkez Bankası 2024 Mayıs ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!

Merkez Bankası 2024 Mayıs ayı faiz kararı | Döviz kurunda yaşanan sert yükselişin ardından pek çok yurttaşın gözü Merkez Bankası 2024 Mayıs ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında toplanacak Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından Merkez Bankası Mayıs ayı faiz kararı açıklanacak. Peki Merkez Bankası 2024 Mayıs ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!

Merkez Bankası 2024 Mayıs ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası 2024 Mayıs ayı faiz kararı 23 Mayıs Perşembe günü saat 14.00’te PPK’nın toplantısı ardından açıklanması bekleniyor. 2024 Mayıs ayı faiz kararı açıklandığında haberimizde bulabileceksiniz.

Merkez Bankası Nisan ayı kararı

PPK toplantısı sonrası yapılan duyuruda Merkez Bankası 2024 Nisan ayı için politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişiklik yapmayarak yüzde 50'de sabit tuttu.

Hafize Gaye Erkan'ın ardından göreve yeni gelen ve üçüncü PPK toplantısı olan Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında değişiklik yapmayarak 50'ye seviyesinde sabit tuttu.