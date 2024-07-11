Merkez Bankası 2024 Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?
Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararının ne olacağı pek çok yurttaşın gündeminde. Döviz kurunda yaşanan büyük yükselmenin ardından yurttaşlar Merkez Bankası 2024 Temmuz ayı faiz kararının açıklanacağı güne odaklanmış durumdalar. Peki Merkez Bankası 2024 Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!
Merkez Bankası 2024 Temmuz ayı faiz kararı | Döviz kurunda yaşanan sert yükselişin ardından pek çok yurttaşın gözü Merkez Bankası 2024 Temmuz ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında toplanacak Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından Merkez Bankası Temmuz ayı faiz kararı açıklanacak. Peki Merkez Bankası 2024 Temmuz ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!
MERKEZ BANKASI 2024 TEMMUZ AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Merkez Bankası 2024 Temmuz ayı faiz kararı 23 Temmuz Perşembe günü saat 14.00’te PPK’nın toplantısı ardından açıklanması bekleniyor. 2024 Temmuz ayı faiz kararı açıklandığında haberimizde bulabileceksiniz.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI
PPK toplantısı sonrası yapılan duyurularda Merkez Bankası faiz kararları; Ocak ayı %45, Şubat ayı %45, Mart ayı %50, Nisan ayı %50, Mayıs ayı %50 ve Haziran ayı da %50 olarak açıklanmıştı.
Merkez Bankası PPK toplantıları önümüzdeki dönemlerde şu günlerde gerçekleşecek:
- 20 Ağustos 2024
- 19 Eylül 2024
- 17 Ekim 2024
- 21 Kasım 2024
- 26 Aralık 2024