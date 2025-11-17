Merkez Bankası 2025 Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki faiz kararı ne zaman?

Merkez Bankası 2025 Aralık ayı faiz kararı | Döviz kurunda yaşanan sert yükselişin ve Ocak, Şubat ve Nisan'daki faiz artışının ardından pek çok yurttaşın gözü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2025 Aralık ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında toplanacak Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı açıklanacak. Peki Merkez Bankası 2025 Aralık ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Aralık ayı Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!

MERKEZ BANKASI 2025 ARALIK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PPK 2025 toplantı takvimini henüz paylaşmadı ancak Merkez Bankası 2025 Aralık ayı faiz kararı 11 Aralık Perşembe günü saat 14.00’te PPK’nın toplantısı ardından açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası PPK'nın 2025 Aralık ayı faiz kararı açıklandığında haberimizde bulabileceksiniz.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI

PPK toplantısı sonrası yapılan duyurularda Merkez Bankası faiz kararları; %50, Kasım ayında %50, Aralık ayında %47,5, Ocak ayında %45, Mart ayında %42,5 ve Nisan ayında %46 olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında 46'dan 43'e Eylül ayında 43'ten 40,50'ye, Ekim ayında ise politika faizi 40,50'den 39,50'ye indirilmişti.

MERKEZ BANKASI 2025 YILI TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası 2025 yılı toplantı takvimini açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 2025 yılı içerisinde sekiz toplantı gerçekleştirecek. Merkez Bankası 2025 yılı toplantı takvimi şu şekilde:

Haziran: 19 Haziran

Temmuz: 24 Temmuz

Ağustos: Toplantı yok

Eylül: 11 Eylül

Ekim: 23 Ekim

Kasım: Toplantı yok

Aralık: 11 Aralık

TÜRKİYE'NİN YILLARA GÖRE FAİZ ORANI

2010 yılında yüzde 10 olan Türkiye'nin politika faiz oranı, 17 Mayıs 2012 yılında yüzde 4,5'e kadar inmişti. 2018 yılında tekrar yüzde 25'e çıkan faiz, 22 Mayıs 2020 tarihinde yüzde 8,5'e kadar düşmüştü. Bu tarihin ardından faiz hızla yükseltildi ve 20 Ağustos 2024 günü yüzde 50 seviyesinde seyrediyor.

YIL YÜZDE 20.05.2010 7 17.12.2010 6,5 15.08.2011 5,75 19.12.2012 5,5 17.04.2013 5 17.05.2012 4.5 29.01.2014 10.00 23.05.2014 9.50 25.06.2014 8.75 18.07.2014 8.25 21.01.2015 7.75 25.02.2015 7.50 25.11.2016 8.00 01.06.2018 16.50 08.06.2018 17.75 14.09.2018 24.00 26.07.2019 19.75 13.09.2019 16.50 25.10.2019 14.00 13.12.2019 12.00 17.01.2020 11.25 20.02.2020 10.75 18.03.2020 9.75 23.04.2020 8.75 22.05.2020 8.25 25.09.2020 10.25 20.11.2020 15.00 25.12.2020 17.00 19.03.2021 19.00 24.09.2021 18.00 22.10.2021 16.00 19.11.2021 15.00 17.12.2021 14.00 19.08.2022 13.00 23.09.2022 12.00 21.10.2022 10.50 25.11.2022 9.00 24.02.2023 8.50 23.06.2023 15.00 21.07.2023 17.50 25.08.2023 25.00 22.09.2023 30.00 27.10.2023 35.00 24.11.2023 40.00 22.12.2023 42.50 26.01.2024 45.00 22.03.2024 50.00 25.12.2024 47.50 23.01.2025 45.00 20.03.225 42.50 20.04.2025 46.00 20.05.2025 46.00 20.06.2025 46.00 24.07.2025 43.00 11.09.2025 40.50 23.10.2025 39.50

FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?

Merkez Bankası'nın politika faizi kararları, ekonominin genel seyrini doğrudan etkileyen kritik göstergelerden biridir. Konut kredisi faiz oranları ve taşıt kredisi faiz oranları, bu tür kararların ardından şekillenmektedir. Ayrıca mevduat faizi ve kredi faizleri de Merkez'in faiz kararıyla şekillenir. Son aylarda, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte piyasada talep artışı gözlenmişti. Bugün açıklanan yeni faiz kararıyla birlikte bu trendin daha da hızlanması bekleniyor.