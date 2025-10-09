Merkez Bankası 2025 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki faiz kararı ne zaman?
Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararının ne olacağı pek çok yurttaşın gündeminde. Döviz kurunda yaşanan büyük yükselmenin ardından yurttaşlar Merkez Bankası 2025 Ekim ayı faiz kararının açıklanacağı güne odaklanmış durumdalar. Peki Merkez Bankası 2025 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? Bir sonraki faiz kararı ne zaman? İşte Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!
Merkez Bankası 2025 Ekim ayı faiz kararı | Döviz kurunda yaşanan sert yükselişin ve Ocak, Şubat ve Nisan'daki faiz artışının ardından pek çok yurttaşın gözü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2025 Ekim ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında toplanacak Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından Merkez Bankası Ekim ayı faiz kararı açıklanacak. Peki Merkez Bankası 2025 Ekim ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Ekim ayı Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!
MERKEZ BANKASI 2025 EKİM AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
PPK 2025 toplantı takvimini henüz paylaşmadı ancak Merkez Bankası 2025 Ekim ayı faiz kararı 23 Ekim Perşembe günü saat 14.00’te PPK’nın toplantısı ardından açıklanması bekleniyor. Merkez Bankası PPK'nın 2025 Ekim ayı faiz kararı açıklandığında haberimizde bulabileceksiniz.
MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI
PPK toplantısı sonrası yapılan duyurularda Merkez Bankası faiz kararları; %50, Kasım ayında %50, Aralık ayında %47,5, Ocak ayında %45, Mart ayında %42,5 ve Nisan ayında %46 olarak açıklanmıştı. Geçtiğimiz Temmuz ayında 46'dan 43'e Eylül ayında ise politika faizi 43'ten 40,50'ye indirilmişti.
MERKEZ BANKASI 2025 YILI TOPLANTI TAKVİMİ
Merkez Bankası 2025 yılı toplantı takvimini açıkladı. Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK) 2025 yılı içerisinde sekiz toplantı gerçekleştirecek. Merkez Bankası 2025 yılı toplantı takvimi şu şekilde:
- Haziran: 19 Haziran
- Temmuz: 24 Temmuz
- Ağustos: Toplantı yok
- Eylül: 11 Eylül
- Ekim: 23 Ekim
- Kasım: Toplantı yok
- Aralık: 11 Aralık
TÜRKİYE'NİN YILLARA GÖRE FAİZ ORANI
2010 yılında yüzde 10 olan Türkiye'nin politika faiz oranı, 17 Mayıs 2012 yılında yüzde 4,5'e kadar inmişti. 2018 yılında tekrar yüzde 25'e çıkan faiz, 22 Mayıs 2020 tarihinde yüzde 8,5'e kadar düşmüştü. Bu tarihin ardından faiz hızla yükseltildi ve 20 Ağustos 2024 günü yüzde 50 seviyesinde seyrediyor.
|YIL
|YÜZDE
|20.05.2010
|7
|17.12.2010
|6,5
|15.08.2011
|5,75
|19.12.2012
|5,5
|17.04.2013
|5
|17.05.2012
|4.5
|29.01.2014
|10.00
|23.05.2014
|9.50
|25.06.2014
|8.75
|18.07.2014
|8.25
|21.01.2015
|7.75
|25.02.2015
|7.50
|25.11.2016
|8.00
|01.06.2018
|16.50
|08.06.2018
|17.75
|14.09.2018
|24.00
|26.07.2019
|19.75
|13.09.2019
|16.50
|25.10.2019
|14.00
|13.12.2019
|12.00
|17.01.2020
|11.25
|20.02.2020
|10.75
|18.03.2020
|9.75
|23.04.2020
|8.75
|22.05.2020
|8.25
|25.09.2020
|10.25
|20.11.2020
|15.00
|25.12.2020
|17.00
|19.03.2021
|19.00
|24.09.2021
|18.00
|22.10.2021
|16.00
|19.11.2021
|15.00
|17.12.2021
|14.00
|19.08.2022
|13.00
|23.09.2022
|12.00
|21.10.2022
|10.50
|25.11.2022
|9.00
|24.02.2023
|8.50
|23.06.2023
|15.00
|21.07.2023
|17.50
|25.08.2023
|25.00
|22.09.2023
|30.00
|27.10.2023
|35.00
|24.11.2023
|40.00
|22.12.2023
|42.50
|26.01.2024
|45.00
|22.03.2024
|50.00
|25.12.2024
|47.50
|23.01.2025
|45.00
|20.03.225
|42.50
|20.04.2025
|46.00
|20.05.2025
|46.00
|20.06.2025
|46.00
|24.07.2025
|43.00
|11.09.2025
|40.50
FAİZ KARARI NEDEN ÖNEMLİ?
Merkez Bankası'nın politika faizi kararları, ekonominin genel seyrini doğrudan etkileyen kritik göstergelerden biridir. Konut kredisi faiz oranları ve taşıt kredisi faiz oranları, bu tür kararların ardından şekillenmektedir. Ayrıca mevduat faizi ve kredi faizleri de Merkez'in faiz kararıyla şekillenir. Son aylarda, faiz oranlarının düşmesiyle birlikte piyasada talep artışı gözlenmişti. Bugün açıklanan yeni faiz kararıyla birlikte bu trendin daha da hızlanması bekleniyor.