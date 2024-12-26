Merkez Bankası 2025 Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası 2025 Ocak ayı faiz kararı | Döviz kurunda yaşanan sert yükselişin ve Aralık'taki faiz indirimin ardından pek çok yurttaşın gözü Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) 2025 Ocak ayı faiz kararına çevrilmiş durumda. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’ın başkanlığında toplanacak Para Politikaları Kurulu (PPK) toplantısının ardından Merkez Bankası Ocak ayı faiz kararı açıklanacak. Peki Merkez Bankası 2025 Ocak ayı faiz kararı ne zaman açıklanacak? İşte 2025 Ocak ayı Para Politikası Kurulu’nun (PPK) toplantı tarihi!

MERKEZ BANKASI 2025 OCAK AYI FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

PPK 2025 toplantı takvimini henüz paylaşmadı ancak Merkez Bankası 2025 Ocak ayı faiz kararı 30 Ocak Perşembe günü saat 14.00’te PPK’nın toplantısı ardından açıklanması bekleniyor. 2025 Ocak ayı faiz kararı açıklandığında haberimizde bulabileceksiniz.

MERKEZ BANKASI FAİZ KARARLARI

PPK toplantısı sonrası yapılan duyurularda Merkez Bankası faiz kararları; Ocak ayı %45, Şubat ayı %45, Mart ayı %50, Nisan ayı %50, Mayıs ayı %50, Haziran ayı %50, Temmuz ayı %50, Ağustos ayı %50, Eylül ayında %50, Ekim ayında %50, Kasım ayında %50 ve Aralık ayında %47,5 olarak açıklanmıştı.

TÜRKİYE'NİN YILLARA GÖRE FAİZ ORANI

2010 yılında yüzde 10 olan Türkiye'nin politika faiz oranı, 17 Mayıs 2012 yılında yüzde 4,5'e kadar inmişti. 2018 yılında tekrar yüzde 25'e çıkan faiz, 22 Mayıs 2020 tarihinde yüzde 8,5'e kadar düşmüştü. Bu tarihin ardından faiz hızla yükseltildi ve 20 Ağustos 2024 günü yüzde 50 seviyesinde seyrediyor.