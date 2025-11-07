Merkez Bankası 2025 sonu için enflasyon tahminini yükseltti!

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. enflasyon raporunu açıkladı.

Karahan, enflasyonun yüzde 70 olasılıkla, 2025 yıl sonunda yüzde 31-33 aralığında gerçekleşmesini beklediklerini açıkladı. 14 Ağustos’ta açıklanan bir önceki raporda 2025 yıl sonu için tahmin aralığı yüzde 25-29 olarak açıklanmıştı.

Fatih Karahan, "2026 sonu için ise enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğini tahmin ediyoruz" dedi. Karahan'ın sunumuna göre 2025 TÜFE ara hedefi yüzde 24, 2026 TÜFE ara hedefi yüzde 16'da korundu. TCMB Başkanı'nın konuşmasında öne çıkanlar şöyle:

"İthalat üçüncü çeyrekte gerileme kaydetti. Cari açık ikinci çeyrekte bir miktar arttı ve ılımlı seyretti. Enflasyon gerçekleşmeleri tahmin aralığımızın içinde seyretti son iki ayda tahmin aralığımızın üzerinde gerçekleşmiş oldu. Sıkı duruşumuzla ana eğilimdeki düşüşü sağlamakta kararlıyız. İkinci çeyrekte yaşanan Türk Lirasındaki değer kaybının enflasyon sonrası zayıfladığını öngörüyoruz.

Ana piyasada enflasyonun düşmesi sürecinin yavaşladığına işaret ediyor. Kira enflasyonu kırılmadan dirençli izlemekle birlikte son aylarda yavaşladı. Ekim ayında enflasyon beklentilerindeki yönelim yavaşladı. Beklentiler halen enflasyon tahminlerimizin üzerinde. Başta gıda olmak üzere enflasyon beklentileri dezenflasyon süreci yavaşlattı. Para politikası duruşumuz hakkında ekim ayında indirimi 1 puan indirerek yüzde 39,5'a çektik.

2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi, sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz. Politika faizine ilişkin atılacak adımları ve bunların büyüklüğünü, enflasyon görünümü odaklı, ihtiyatlı ve toplantı bazlı bir yaklaşımla almayı sürdüreceğiz.

Fiyat istikrarı, sürdürülebilir büyüme ve toplumsal refah artışı için bir ön koşul niteliğinde. Dezenflasyon sürecinde, enflasyonu belirlediğimiz ara hedeflerle uyumlu olacak şekilde düşürmek için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceğiz."