Merkez Bankası 2026 Ocak Ayı Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Yılın İlk Faiz Kararında Beklentiler Ne?

Ekonomi gündeminin en yakından takip edilen başlıklarından biri olan Merkez Bankası faiz kararı için geri sayım başladı. 2026 yılına girilmesiyle birlikte yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve piyasa aktörleri Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararı ne zaman açıklanacak? sorusuna yanıt arıyor. Yılın ilk Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı, ekonominin genel seyri açısından kritik öneme sahip.

MERKEZ BANKASI OCAK 2026 FAİZ KARARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından açıklanan resmi takvime göre, Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararı 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00’te kamuoyuyla paylaşılacak.

Yılın ilk faiz toplantısı olması nedeniyle, alınacak kararın piyasalara etkisinin yüksek olması bekleniyor.

MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantılarının ardından faiz kararları her zamanki gibi saat 14.00’te açıklanacak.

Bu kapsamda Ocak ayındaki ilk toplantı, 2026 yılı para politikasının yönüne dair önemli sinyaller verecek.

YILIN İLK FAİZ KARARINDA BEKLENTİLER NE?

2026 yılının ilk faiz kararına yönelik beklentiler, Merkez Bankası’nın para politikası duruşu açısından yakından izleniyor.

Ocak ayı toplantısında alınacak karar, yıl boyunca izlenecek para politikasının temel çerçevesini oluşturacağı için ekonomi çevreleri tarafından kritik bir eşik olarak değerlendiriliyor.

Yılın ilk faiz kararına ilişkin değerlendirmeler, enflasyon görünümü ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda şekilleniyor.

MERKEZ BANKASI 2026 PPK TOPLANTI TAKVİMİ

Merkez Bankası, 2026 yılı Para Politikası Kurulu toplantı takvimini kamuoyuyla paylaştı. Buna göre 2026 yılında toplam 8 faiz toplantısı gerçekleştirilecek.

2026 Merkez Bankası Faiz Toplantı Tarihleri

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

FAİZ KARARI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Merkez Bankası faiz kararları; kredi faizlerinden mevduat oranlarına, döviz kurlarından enflasyon beklentilerine kadar ekonominin birçok alanını doğrudan etkiliyor.

Bu nedenle Ocak 2026 Merkez Bankası faiz kararı, sadece kısa vadeli değil, tüm yıl boyunca izlenecek ekonomik politikalar açısından da belirleyici olacak.

TÜRKİYE'NİN YILLARA GÖRE FAİZ ORANI

2010 yılında yüzde 10 olan Türkiye'nin politika faiz oranı, 17 Mayıs 2012 yılında yüzde 4,5'e kadar inmişti. 2018 yılında tekrar yüzde 25'e çıkan faiz, 22 Mayıs 2020 tarihinde yüzde 8,5'e kadar düşmüştü. Bu tarihin ardından faiz hızla yükseltildi ve 20 Ağustos 2024 günü yüzde 50 seviyesinde seyrediyor.

YIL YÜZDE 20.05.2010 7 17.12.2010 6,5 15.08.2011 5,75 19.12.2012 5,5 17.04.2013 5 17.05.2012 4.5 29.01.2014 10.00 23.05.2014 9.50 25.06.2014 8.75 18.07.2014 8.25 21.01.2015 7.75 25.02.2015 7.50 25.11.2016 8.00 01.06.2018 16.50 08.06.2018 17.75 14.09.2018 24.00 26.07.2019 19.75 13.09.2019 16.50 25.10.2019 14.00 13.12.2019 12.00 17.01.2020 11.25 20.02.2020 10.75 18.03.2020 9.75 23.04.2020 8.75 22.05.2020 8.25 25.09.2020 10.25 20.11.2020 15.00 25.12.2020 17.00 19.03.2021 19.00 24.09.2021 18.00 22.10.2021 16.00 19.11.2021 15.00 17.12.2021 14.00 19.08.2022 13.00 23.09.2022 12.00 21.10.2022 10.50 25.11.2022 9.00 24.02.2023 8.50 23.06.2023 15.00 21.07.2023 17.50 25.08.2023 25.00 22.09.2023 30.00 27.10.2023 35.00 24.11.2023 40.00 22.12.2023 42.50 26.01.2024 45.00 22.03.2024 50.00 25.12.2024 47.50 23.01.2025 45.00 20.03.225 42.50 20.04.2025 46.00 20.05.2025 46.00 20.06.2025 46.00 24.07.2025 43.00 11.09.2025 40.50 21.11.2025 39.50 11.12.2025 38.00

Merkez Bankası 2026 Ocak faiz kararı ne zaman açıklanacak?

Merkez Bankası Ocak 2026 faiz kararı, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00’te açıklanacak.

Merkez Bankası faiz toplantıları kaç kez yapılıyor?

Merkez Bankası, 2026 yılında toplam 8 Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirecek.

Faiz kararları saat kaçta duyuruluyor?

Faiz kararları toplantı günlerinde saat 14.00’te kamuoyuna açıklanıyor.

Yılın ilk faiz kararı neden önemli?

Yılın ilk faiz kararı, Merkez Bankası’nın yıl boyunca izleyeceği para politikasına dair önemli ipuçları veriyor.