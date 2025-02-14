Merkez Bankası anketi: Piyasanın enflasyon beklentisi yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketine göre 12 ay sonrası enflasyon tahmini yüzde 25,26 oldu. Yıl sonuna ilişkin enflasyon beklentileri bu anket döneminde yüzde 27,05'ten yüzde 28,30'a yükseldi.

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 45,00 iken, bu anket döneminde yüzde 44,79 oldu.

TCMB bir hafta vadeli repo ihale faiz oranı üç ay sonrası beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 40,91 iken, bu anket döneminde yüzde 40,00 olarak gerçekleşti.

12 AY SONRASINA İLİŞKİN DOLAR/TL BEKLENTİSİ DE ARTTI

Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,03 TL iken, bu anket

döneminde 42,89 TL olarak gerçekleşti.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 43,81 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL'ye yükseldi.

BÜYÜME VERİLERİ

Katılımcıların GSYH 2025 yılı büyüme beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 3,1 iken, bu anket döneminde yüzde 3,0 olarak gerçekleşti.

GSYH 2026 yılı büyüme beklentisi ise bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket döneminde de yüzde 3,9 oldu.