Merkez Bankası anketi: Piyasanın yıl sonu enflasyon tahmini yükseldi!
Merkez Bankası'nın piyasa katılımcıları anketine göre, piyasanın yıl sonu enflasyon beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11'e yükseldi. Katılımcıların yıl sonu dolar/TL beklentisi 51,17 TL'den 51,09 TL'ye geriledi. Ankette yıl sonu için politika faizi beklentisi ise yüzde 28'den yüzde 28,95'e yükseldi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), şubat ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.
Buna göre, katılımcıların cari yıl sonu tüketici enflasyonu (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 23,23 iken, bu anket döneminde yüzde 24,11 oldu.
12 ay sonrası TÜFE beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 22,20 iken, bu anket döneminde yüzde 22,10, 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 16,94 iken, bu anket döneminde yüzde 17,11 olarak gerçekleşti.
DOLAR TAHMİNİNDE SINIRLI DÜŞÜŞ
Katılımcıların cari yıl sonu döviz kuru (ABD Doları/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 51,17 TL iken, bu anket
döneminde 51,09 TL oldu. 12 ay sonrası döviz kuru beklentisi ise bir önceki anket döneminde 51,89 TL iken, bu
anket döneminde 52,39 TL olarak gerçekleşti.
FAİZ BEKLENTİSİNDE ARTIŞ
Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket
döneminde yüzde 36,43 iken, bu anket döneminde yüzde 36,95 oldu. Mart ayı Para Politikası Kurulu toplantısı
için TCMB politika faiz oranı beklentisi bu anket döneminde yüzde 36,08 olarak gerçekleşti.
Öte yandan katılımcıların GSYH 2026 ve 2027 yılı büyüme beklentileri bir önceki anket döneminde olduğu gibi bu anket
döneminde de sırasıyla yüzde 3,9 ve 4,3 olarak gerçekleşti.