Merkez Bankası anketi: Piyasanın yıl sonu enflasyon ve dolar tahmini yükseldi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), ağustos ayına ilişkin piyasa katılımcıları anketini açıkladı.

Buna göre, katılımcıların yıl sonu Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) beklentisi bir önceki anket döneminde yüzde 29,66 iken bu anket döneminde yüzde 29,69 oldu. 12 ay sonrası TÜFE beklentisi yüzde 23,39’dan yüzde 22,84’e geriledi. 24 ay sonrası TÜFE beklentisi ise bir önceki anket döneminde yüzde 17,08 iken, bu anket döneminde yüzde 16,92 olarak gerçekleşti.

Katılımcıların yıl sonu döviz kuru (Dolar/TL) beklentisi bir önceki anket döneminde 43,72 TL iken, bu anket döneminde 43,96 TL’ye yükseldi.

12 ay sonrası döviz kuru beklentisi bir önceki anket döneminde 47,70 TL iken, bu anket döneminde 48,36 TL oldu.

FAİZ BEKLENTİLERİ

Katılımcıların BİST Repo ve Ters-Repo Pazarı’nda oluşan cari ay sonu gecelik faiz oranı beklentisi bir önceki anket

döneminde yüzde 43,31 iken, bu anket döneminde yüzde 42,85 oldu.

Önümüzdeki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı için TCMB politika faiz oranı beklentisi ise bu anket döneminde yüzde 40 olarak gerçekleşti.

Piyasa Katılımcıları Anketi, her ay 54’ü finansal sektör, 18’i reel sektörden oluşan 72 katılımcıyla gerçekleştiriliyor.