Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Merkez Bankası anketi: Yurttaşın enflasyon beklentisi gerilemiş

TCMB "Sektörel Enflasyon Beklentileri"ni yayımladı. Ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için yüzde 22,8'e, reel sektör için yüzde 37,7'ye ve hane halkı için yüzde 54,1'e indi.

Ekonomi
  • 26.08.2025 10:13
  • Giriş: 26.08.2025 10:13
  • Güncelleme: 26.08.2025 10:18
Kaynak: AA
Merkez Bankası anketi: Yurttaşın enflasyon beklentisi gerilemiş
Fotoğraf: Depophotos

Yıllık enflasyon beklentileri, ağustosta piyasa katılımcıları, reel sektör ve hane halkı için geriledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Ağustos 2025 "Sektörel Enflasyon Beklentileri" verilerini yayımladı.

Buna göre, ağustosta 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri, piyasa katılımcıları için 0,6 puan azalarak yüzde 22,8, reel sektör için 1,3 puan düşerek yüzde 37,7 ve hane halkı için 0,4 puan gerileyerek yüzde 54,1 oldu. Buna göre hane halkının enflasyon beklentisi Kasım 2021'den bu yana en düşük düzeye geriledi.

Gelecek 12 aylık dönemde enflasyonun düşeceğini öngören hane halkı oranı, geçen aya göre 1 puan artışla yüzde 27,6 olarak kayıtlara geçti.

TCMB, 2025 için enflasyon tahminini korudu, 2026 ve 2027 için tahminler yükseldi
BirGün'e Abone Ol