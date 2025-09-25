Merkez Bankası anketine göre yurttaşın enflasyon beklentisi geriledi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) "Sektörel Enflasyon Beklentisi" anketi sonuçlarına göre, hanehalkının yıllık enflasyon beklentisi yüzde 53 seviyesine geriledi.

Eylül 2025 verilerine göre piyasa katılımcılarının, reel sektörün ve hanehalkının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri bir önceki anket dönemine göre düştü.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yapılan açıklamaya göre, piyasa katılımcılarının 12 ay sonrası yıllık enflasyon beklentileri ağustos ayındaki yüzde 22,84 seviyesinden Eylül ayında yüzde 22,25'e geriledi.

Reel sektörün enflasyon beklentisi ise yüzde 36,80 oldu.