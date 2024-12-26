Merkez Bankası Aralık ayı Faiz Kararı: 2024 Aralık Merkez Bankası Faiz Kararı yüzde kaç oldu?

2024 Aralık Merkez Bankası faiz kararı açıklandı. Para Politikası Kurulu (PPK) bir önceki toplantısında faiz kararını sabit tutulması yönünde vermesinin ardından birçok yurttaşın gözü 2024 Aralık Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu sorusunun yanıtındaydı. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın başkanlık ettiği toplantının ardından 2024 Aralık faiz kararı açıklandı. Peki, 2024 Aralık Merkez Bankası faiz kararı yüzde kaç oldu? İşte Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı!

MERKEZ BANKASI ARALIK AYI FAİZ KARARI AÇIKLANDI 2024 Aralık ayı Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PKK) toplantısı gerçekleştirildi. Merkez Bankası 8 ay üst üste politika faizini yüzde 50 seviyesinde sabit tutmuştu. Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'ın gerçekleştirdiği duyuru ile Merkez Bankası Aralık ayı faiz kararı saat 14.00'da açıklandı.



2024 ARALIK MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI ARALIK KAÇ OLDU? PPK toplantısı sonrası yapılan duyuruda Merkez Bankası 2024 Aralık ayı için politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında 250 baz puan indirim gerçekleştirdi. Merkez Bankası Şubat 2023'ten bu yana ilk defa faiz indirimi yaptı. Fatih Karahan başkanlığındaki Para Politikası Kurulu toplantısında bir hafta vadeli repo ihale faiz oranında indirime giderek yüzde 47,5'e düşürdü. Politika faizi Mart 2024'te yüzde 45'ten yüzde 50 seviyesine çıkarılmış, Nisan, Mayıs, Haziran, Temmuz, Ağustos, Eylül, Ekim ve Kasım aylarındaki toplantılarda yüzde 50 düzeyinde sabit bırakılmıştı. Merkez Bankası 22 ayın ardından ilk kez faiz indirimi kararı aldı.

POLİTİKA FAİZİ NEDİR

Merkez Bankaları, bankalara ihtiyaç duydukları likiditeyi sağlamak ya da fazla likiditeyi çekmek için faiz silahını kullanır. Politika faizi burada karşımıza çıkar.

Merkez bankaları, ülkedeki iktisadi faaliyete yön vermek için borçlanmanın faiz oranını kendisi belirler. Bu amaçla kullanılan politika faiz oranı, bir hafta vadeli repo işlemlerinde uygulanan faiz oranıdır.

TÜRKİYE'DE POLİTİKA FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ?

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın belirlediği faiz oranı yüzde 50'dir.

DÜNYADA FAİZ ORANLARI

Türkiye, Ağustos 2024 itibariyle dünyanın en yüksekikinci faiz oranına sahip ülke konumunda. Venezuela faiz oranı yüzde 59,25 ile listenin ilk sırasında. Ayrıca Türkiye,faiz oranında Gana, Malavi, Kongo, Zimbabwe ve Angola gibi az gelişmiş ülkelerin bile üzerinde.

Venezuela Yüzde 59,25 Türkiye Yüzde 47,50 Arjantin Yüzde 40 Gana Yüzde 29 Mısır Yüzde 27,25 Nijerya Yüzde 26,25 Malavi Yüzde 26 Kongo Yüzde 25 Sierra Leone Yüzde 24,5 İran Yüzde 23 Zimbabwe Yüzde 20 Lübnan Yüzde 20 Liberya Yüzde 20 Angola Yüzde 19,5 Pakistan Yüzde 19,5

TÜRKİYE'NİN YILLARA GÖRE FAİZ ORANI

2010 yılında yüzde 10 olan Türkiye'nin politika faiz oranı, 17 Mayıs 2012 yılında yüzde 4,5'e kadar inmişti. 2018 yılında tekrar yüzde 25'e çıkan faiz, 22 Mayıs 2020 tarihinde yüzde 8,5'e kadar düşmüştü. Bu tarihin ardındanfaiz hızla yükseltildi ve 20 Ağustos 2024 günü yüzde 50 seviyesinde seyrediyor.