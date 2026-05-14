Merkez Bankası Başkanı açıkladı: Enflasyon hedefi yükseldi

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan yılın ikinci enflasyon raporunu açıklıyor. Karahan sene başında yüzde 16 olarak belirlenen enflasyon tahmininin yüzde 26'ya yükseltildiğini açıkladı. Karahan enflasyon hedefinin ise yüzde 24 olarak belirlendiğini ifade etti.

Karahan gıda enflasyonu hedefinin ise yüzde 19'dan yüzde 26,3'e yükseldiğini duyurdu.

HİÇBİR HEDEF TUTMADI

Karahan bu kararın olağanüstü jeopolitik gelişmeler nedeniyle alındığını aktardı.

Karahan'ın açıklamasına göre yüzde 9 olarak belirlenen 2027 enflasyon hedefi yüzde 15'e, yüzde 8 olarak belirlenen 2028 enflasyon hedefi ise yüzde 9'a yükseldi.

İLK RAPORDA DA YÜKSELMİŞTİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 12 Şubat tarihinde paylaştığı yılın ilk raporunda da, 2026 sonuna ilişkin enflasyon öngörülerinde değişikliğe gitmişti.

Ekonomideki dalgalanmalar ve maliyet artışları nedeniyle daha önce yüzde 13 ile yüzde 19 aralığında öngörülen 2026 yıl sonu enflasyon tahmin aralığı, yüzde 15 ile yüzde 21 seviyesine yükseltilmişti. Kurum, söz konusu dönemde 2026 yılı için belirlediği yüzde 16'lık ara hedefi ise değiştirmeyerek yerinde tutmuştu.