Merkez Bankası Başkanı Erkan: Enflasyon yükselecek

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda konuştu. Erkan, Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahmininin 22,3'ten yüzde 58'e yükseltildiğini duyurdu. 2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 27,9’dan yüzde 61,5’e çıktı. Erkan, bir basın mensubu tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Faiz sebep enflasyon sonuçtur" ifadesinin sorulması üzerine ise yorumda bulunmadı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, Enflasyon Raporu Bilgilendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulundu.

Merkez Bankası Başkanı Erkan, yüzde 22.3 olan yıl sonu enflasyon tahminin yüzde 58'e yükseltildiğini açıkladı.

2023 yıl sonu gıda enflasyonu tahmini ise yüzde 27,9’dan yüzde 61,5’e çıktı.

Erkan, enflasyonun yükseliş göstereceğini ifade etti. Ayrıca 2024 enflasyon hedefinin yüzde 33, 2025 enflasyon hedefinin ise yüzde 15 olduğunu kaydedildi.

Erkan, ücret artışlarının maliyet artışlarına sebep olduğuna söyledi.

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, enflasyonun 2024'ün ikinci yarısında düşeceğini iddia etti.

Erkan, bir basın mensubu tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Faiz sebep enflasyon sonuçtur" ifadesinin sorulması üzerine ise yorumda bulunmadı.

"ÜCRET ARTIŞLARI MALİYET ARTIŞLARINA YOL AÇIYOR"

Erkan, sunumunda politika faizinde yaşanan döviz kuru istikararını güçlendireceğini söyledi. Erkan, ücret artışlarında yaşanan artışları da değerlendirdi. Erkan, "Ücret artışları, maliyet artışlarına yol açıyor" ifadelerini kullandı. Erkan, "Kur ve mali tedbirler nedeniyle enflasyon kısa vadede geçici bir yükseliş gösterecektir. 2024 yılında dezenflasyonun sürdürülebilir şekilde başlamasını sağlayacak zemini dikkatle oluşturuyoruz" diye konuştu.

ENFLASYON TAHMİNİ YÜZDE 22.3'TEN YÜZDE 58'E YÜKSELTİLDİ

Erkan, sunumunda ayrıca Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon tahminini 22,3'ten yüzde 58'e yükseltildiğini duyurdu. Erkan, enflasyonun 2024'ün ikinci yarısında düşeceğini iddia etti. Erkan, "Faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık, almaya devam edeceğiz. Enflasyonun ana eğilimindeki iyileşmeyi 2024’ün ikinci çeyreğinde hissedeceğiz" ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN SORUSUNA YORUM YAPMADI

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, sunumunun ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Erkan, bir basın mensubu tarafından AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "Faiz sebep enflasyon sonuçtur" ifadesinin sorulması üzerine ise yorumda bulunmadı.

ENFLASYONUN 2024'ÜN İKİNCİ ÇEYREĞİNDE DÜŞECEĞİNİ İDDİA ETTİ

Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan ayrıca enflasyonda 2024'ün ikinci çeyreğinde düşüş yaşanacağını öne sürdü. Erkan, 2024 yılı için enflasyon hedefinin yüzde 33, 2025 için enflasyon hedefinin yüzde 15 olduğunu söyledi.

Erkan şöyle konuştu:

"2025 yılı sonrasını istikrar döneminin başlangıcı olarak görüyoruz. Bu dönemde enflasyondaki gerileme hızlanırken, öngörülebilirlik artacaktır. Faiz artırım kararlarımız, miktarsal ve seçici kredi kararlarımızın birikimli, olumlu etkilerinin bir kısmını 2023’ün sonunda ve özellikle enflasyonun ana eğiliminde 2024 yılının ikinci çeyreğinde hissetmeye başlayacağız. Faiz artırımının yanı sıra parasal sıkılaştırma sürecini destekleyecek seçici kredi ve miktarsal sıkılaştırma kararları aldık, almaya devam edeceğiz."