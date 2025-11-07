Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan'dan asgari ücret açıklaması
Merkez Bankası Başkanı Karahan, asgari ücretle ilgili bir soruya "Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz" yanıtını verdi.
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, yılın 4. Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla İstanbul Finans Merkezi'ndeki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Yerleşkesi'nde düzenlenen bilgilendirme toplantısında, başkan yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay ile soruları yanıtladı.
Fatih Karahan, asgari ücret konusundaki soruya yanıt verdi. TCMB Başkanı, şu cevabı verdi:
"Her şeyden önce ücret konusunda belirleyici ve tavsiye veren konumda değiliz. Bu konuda çalışmalar yürütecek olan ilgili kurul var. Bizim için önemli olan, yüksek enflasyonun ücretleri reel olarak eritmemesi. Enflasyonla mücadele, en çok düşük gelir gruplarının refah seviyesini artırır. Bu nedenle yaptığımız işi esasen bu açıdan önemsiyoruz."
TCMB Başkanı Karahan, yılın 4. enflasyon raporunu açıklamıştı. Karahan, “2026 sonu için tahminlerimiz, enflasyonun yüzde 13 ile yüzde 19 aralığına gerileyeceğine işaret ediyor. 2025, 2026 ve 2027 yılları için enflasyon ara hedeflerimizi sırasıyla yüzde 24, yüzde 16 ve yüzde 9 olarak koruyoruz” ifadelerini kullandı.