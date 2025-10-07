Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan protesto ile karşılandı

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan, Merkez Bankası’nın faaliyetleri hakkında Plan ve Bütçe Komisyonu’nda milletvekillerini bilgilendirdi.

Karahan’ın daha önce yaptığı konuşmada "Altın talebi enflasyonla mücadeleyi zayıflatıyor” ifadelerine tepki gösteren komisyon üyesi CHP’li milletvekilleri,“Enflasyonun sebebi yastık altındaki 500 milyar dolar” yazılı dövizler ile Karahan’ı karşıladı.

CHP Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, Karahan’ın da siyasete uyduğunu belirterek “Eskiden sorun faiz yükselirse faiz lobisi, dolar yükselirse dolar lobisiydi, sanal düşmanlar vardı. Patates lobisi, soğan lobisi, sebze terör örgütü… Bugün de enflasyonun sebebini bulduk. Evde altın saklayanlar enflasyonun sorumlusu oldu. Yastık lobisi şimdi. Bunları kutlamak lazım hiç kendilerinin sorumluluğu yok. Şimdi enflasyonun sorumlusu teyzeler, amcalar” diye konuştu.

Ağbaba, “Memleketin malına çökmeyi biliyorlar. Evlerdeki yastık altındaki altınları bulup enflasyonu düzelteceğiz allahın izniyle” diyerek tepki gösterdi.