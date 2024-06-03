Merkez Bankası başkanı ilk defa TBMM’de

Haber Merkezi

TBMM Genel Kurulu haftalık çalışmasına yarın başlayacak. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’na sunum yapacak. Karahan, göreve başlamasının ardından Meclis’te milletvekilleriyle ilk kez bir araya gelecek. TBMM İliç Maden Kazasını Araştırma Komisyonu’nda Erzincan’ın İliç ilçesinde toprak kaymasının meydana geldiği maden ocağını işleten Anagold Madencilik’in yetkilileri dinlenecek. Dışişleri Komisyonu’nda uluslararası anlaşmalara yönelik 15 kanun teklifi görüşülecek.

İstanbul ve Çanakkale Boğazlarından geçiş esnasında verilecek kılavuzluk ve römorkörcülük hizmetleri, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının belirlediği usul ve esaslar dâhilinde Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü tarafından yürütülecek. Denizlerde kılavuzluk ve römorkörcülük hizmeti verenler, belirlenen yükümlülüklere aykırı hareket etmeleri halinde ihlalin niteliğine göre 100 bin liradan 2 milyon liraya kadar idari para cezasına çarptırılacak. Havacılık güvenlik tedbirleri, can ve mal güvenliğini sağlamak, hava araçlarına, havacılık tesislerine ve kişilere yönelik yasa dışı eylemleri önlemek amacıyla genel kolluğun gözetiminde özel güvenlik görevlileri tarafından da yerine getirilecek. Yolcular, havalimanlarında teknik cihazlarla yapılan kontrollerin sonuçlandırılamaması durumunda kendisinin ve eşyasının elle aranmasını kabul etmediği takdirde havaalanı ve hava aracına kabul edilmeyecek. Salı ve çarşamba günleri, Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup toplantıları yapılacak.