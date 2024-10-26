Merkez Bankası Başkanı Karahan asgari ücret zammı için rakam verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan’ın Washington’da yatırımcılarla gerçekleştirdiği görüşmelerde 2025 para politikasını şekillendirirken asgari ücret artışı boyutunu da değerlendirmeye alacakları mesajını öğrenildi.

Bloomberg'e konuşan ve Karahan'ın çarşamba günkü ( 23 Ekim) yatırımcılarla toplantısından edinilen bilgilere atıfta bulunan kaynaklara göre, Karahan yüzde 25 civarı asgari ücret artışının 2025 enflasyon görünümüyle uyumlu olacağı mesajını verdi.

Asgari ücret için tespit komisyonu çalışmalarını Aralık ayında sonlandıracak ve 2025 asgari ücretini kamuoyuna duyuracak. Açıklanacak ücret asgari ücretle çalışanlar kadar diğer ücretli çalışanlar için de bir gösterge olarak ele alınacak.

Kaynak: ekonomim.com