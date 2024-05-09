Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan 'asgari ücret' sorusuna yanıt

TCMB Başkanı Fatih Karahan, asgari ücret artışının enflasyona etkisiyle ilgili bir soru üzerine, bankanın karar verici mekanizma olmadığını, amaçlarının kalıcı bir şekilde fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyledi. Karahan, fiyat istikrarı sağlamaları durumunda ücretlerin de enflasyonist olmayacak şekilde artmaya devam edeceğine vurgu yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, Merkez Bankası İdare Merkezi'nde bu yılın 2'nci Enflasyon Raporu'nun tanıtımı amacıyla düzenlenen bilgilendirme toplantısında, Başkan Yardımcıları Hatice Karahan ve Osman Cevdet Akçay ile soruları yanıtladı.

Asgari ücret artışının enflasyona etkisinin sorulması üzerine Karahan, karar verici mekanizma olmadıklarını ve amaçlarının kalıcı fiyat istikrarını sağlamak olduğunu söyledi.

Karahan, şunları kaydetti:

"Asgari ücret TCMB uhdesinde değil. Biz karar verici de değiliz. Görüşmelerin bir tarafı da değiliz. Dolayısıyla bir tavsiye verilmesi de söz konusu değil. Belirlediğimiz hedefler var. Bunları revize edeceksek, etmeyeceksek bu konuda tabii ki bir görüş oluşturma durumundayız. Hizmet enflasyonunda, emek yoğun bir sektör olduğu için, talebe yönelik etkisi de var ama hizmet fiyatlarının üzerinde asgari ücretin de etkisi söz konusu. Bu konuda varsayım yaptık. Varsayım yaparken daha önceden yapılan açıklamaları gösterge olarak ele aldık. Bu çerçevede de tek asgari ücret artışı olacağı dillendirildiği için bunu varsaydık. Şu anda ücretlerin yüksek enflasyondan dolayı erimesi söz konusu. Dolayısıyla bizim birinci yapmamız gereken kalıcı bir şekilde fiyat istikrarını sağlamak. Biz enflasyonu öngörülerimiz çerçevesinde düşürürsek, ki bunda kararlıyız, bu duruşumuzu zaten yaptığımız işlerle de gösteriyoruz. Bunu yapabilirsek zaten kalıcı refah artışı olacak. Bu konuda da ücretler enflasyonist olmayacak şekilde artmaya, zaten sağlıklı şekilde artmaya devam edecek. Esas başarı göstergesi aylık enflasyonu bizim öngördüğümüz çerçevede düşmesi olacak. Çünkü o sayede biz kalıcı düşüşü sağlayabiliriz."

"KUR HEDEFİMİZ YOK"

Türk lirasının değeri konusunda bankanın duruşunun sorulması üzerine Karahan, kur hedeflerinin olmadığını söyledi.

Karahan, kurun serbest piyasa koşullarında, arz-talep dengesiyle oluştuğuna dikkati çekerek, bu doğrultuda dönem dönem dövize, dönem dönem de Türk lirasına talebin artabileceğine dikkati çekti.

Esas amaçlarının dezenflasyon olduğuna işaret eden Karahan, "Bunu sıkı para politikası duruşuyla, talepteki dengelenme üzerinden yapmak istiyoruz" dedi.