Merkez Bankası Başkanı Karahan'dan piyasa açıklaması: "Enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı"

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, piyasa kuralları çerçevesinde gerekli adımları proaktif bir biçimde attıklarını kaydetti.

Karahan, Alman-Türk Ticaret ve Sanayi Odası toplantısında yaptığı konuşmada "Piyasa kuralları içerisinde kalarak gereken her adımı proaktif bir şekilde attık ve bundan sonra da atmaya devam edeceğiz" dedi.

Karahan, eçen hafta piyasada yaşanan gelişmelerin finansal varlıklarda değer kayıplarına neden olduğunu belirten Karahan piyasadaki oynaklığın geçici ve ekonomiye yansımasının kısa vadeli olması amacıyla hızla aksiyon aldıklarını belirtti. Karahan "Piyasa kuralları içersinde kalarak her adımı profaktif bir şekilde attık ve atmaya devam edeceğiz. Araçlarımızı etkili şekilde kullanıyoruz" dedi.

Karahan, "Nisan ayı için enflasyonda yukarı yönlü riskler arttı" derken, "Piyasadaki oynaklığın geçici olması için hızla aksiyon aldık. TCMB çok geniş ve güçlü bir araç setine sahip, sıkı para duruşumuzu sürdürüyoruz" dedi.

Karahan "Temel amacımız olan fiyat istikrarını sağlamak için sıkı para politikası duruşumuzu kararlılıkla sürdürüyoruz" açıklamasını yaptı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın çok geniş ve güçlü bir araç setine sahip olduğunu belirten Karahan, şunları söyledi:

"Döviz kurunda yüzde 3, ülke risk priminde 71 baz puan, 10 yıl vadeli tahvil faizinde 4,5 puan, 1 ay vadeli kur oynaklığında 15 puana ulaşan artışlar görüldü. Bu artışların makro ekonomik görünümü bozmaması için hızlı şekilde gerekli önlemleri aldık. Böylelikle 19 Mart günü aşırı oynaklık sergileyen göstergelerdeki artış daha sınırlı kaldı. Bu gelişmelerin enflasyon görünümü açısından oluşturabileceği riskleri değerlendirerek sıkı para politikasını destekleyici tedbirler aldık."