Merkez Bankası Başkanı Karahan ilk kez "19 Mart" dedi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) Olağan Genel Kurul toplantısı, Ankara’da yapıldı. Genel Kurul’un açılışında konuşan Karahan, konuşmasında İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve bürokratlara yönelik operasyon günü piyasalarda yaşanan oynaklığa ilişkin alınan önlemlere değindi.

Karahan, konuşmasında 19 Mart darbesini ve faiz artışlarına yeniden başlanmak zorunda kalınmasını şu ifadelerle açıkladı:

"Bildiğiniz üzere mart ve nisan aylarında yurt içi ve yurt dışı finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler, finansal varlıklarda değer kayıplarına neden oldu. Bu gelişmelerin makroekonomik görünümü bozmaması için parasal aktarım mekanizmasını destekleyen ilave adımları ivedilikle attık.

Para Politikası Kurulu olarak, 20 Mart tarihinde ara bir toplantı yaparak sıkı parasal duruşu destekleyici tedbirler aldık. Bu doğrultuda, Merkez Bankası gecelik borç verme faiz oranını yüzde 44’ten yüzde 46’ya yükselttik. Bunun yanı sıra bir hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verdik. Bu sayede 19 Mart günü aşırı oynaklık sergileyen göstergelerdeki artış daha sınırlı kaldı.

17 Nisan tarihinde politika faizini yüzde 42,5’ten yüzde 46’ya yükselttik. Ayrıca, Merkez Bankası gecelik vadede borç verme faiz oranını yüzde 46’dan yüzde 49’a, gecelik vadede borçlanma faiz oranını ise yüzde 41’den yüzde 44,5’e artırdık."

Öte yandan mart ayında yaşanan olumsuz hava koşullarının taze meyve ve sebze fiyatlarında artışa neden olduğunu kaydeden Karahan, "Enflasyonda kalıcı düşüş ve fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunu sürdüreceğiz" mesajını verdi.

ZARAR AÇIKLAMASI

Bankanın üst üste zarar etmesine ilişkin açıklama yapan Karahan, Bankanın temel amacının kâr olmadığını, zarar etmesinin de başarısızlık göstergesi niteliği taşımadığını belirtti.

Karahan, "Merkez Bankası’nın hedefi bellidir, o da fiyat istikrarıdır. Tek haneli enflasyona inmeye çalışıyoruz. Yüzde 75'ten şu anda yüzde 38'e gelmiş durumdayız. Bu doğrultuda devam ederek en kısa sürede tek haneli enflasyona ineceğiz. Zarar eden tek Merkez Bankası biz değiliz. Birkaç sene içinde birçok zarar eden Merkez Bankası var. Bunun sebebi de yapılan parasal sıkılaşmadır. Birçok banka enflasyonla mücadele etmek için faiz oranlarında artışa gitmiştir. Bu yapılanlar o dönem gereklidir. Zarar etmesi ya da kâr etmesi bir Merkez Bankası’nın etkinliğini azaltmadığı gibi artırmaz da” ifadelerini kullandı.

Bankanın 2024 Faaliyet Raporuna göre, Merkez Bankası’nın 2024 yılında uğradığı 700 milyar 354 milyon liralık zararın 240 milyar 167 milyon lirası KKM ödemelerinden, 266 milyar 47 milyon lirası döviz ve altın alım satım zararından, 261 milyar lirası da faiz zararından kaynaklandı.

5 YENİ ÜYE SEÇİLDİ

Banka Meclisinin 2, Denetleme Kurulunun boşalacak 3 üyeliği için seçim yapıldı.

Banka Meclisi üyeliklerine Başak Tanınmış Yücememiş ve Muhsin Kar, Denetleme Kurulu üyeliklerine de Melikşah Utku, Ramazan Güngör ve Bekir Bayrakdar seçildi.

Toplantı seçimlerin ardından sona erdi.