Merkez Bankası Başkanı Karahan: Sıkı para politikası duruşu sürdürülecek

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan, "Sıkı para politikası duruşuna ilişkin kararlılık, iç talebin yavaşlaması, Türk lirasındaki reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme yoluyla dezenflasyon sürecini güçlendiriyor" dedi.

Karahan, Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF) tarafından Washington’da düzenlenen Küresel Görünüm Forumu'nda "Türkiye'de Para Politikası ve Enflasyon Görünümü" başlıklı sunum gerçekleştirdi.

Türkiye'de para politikasının "proaktif ve piyasa dostu" olduğunu ve koordinasyon içerisinde yürütüldüğünü savunan Karahan, "Piyasada tekrar dolarizasyon oluşma riski kararlı ve sıkı bir para politikası duruşuyla sınırlandırıldı" diye konuştu.

"ENFLASYONUN ANA EĞİLİMİ İYİLEŞME KAYDETTİ"

Dezenflasyon sürecinin devam ettiğini ancak risklerin de sürdüğünü aktaran Karahan, "Enflasyonun ana eğilimi iyileşme kaydetti. Hizmet enflasyonundaki düşüş daha belirgin hale geliyor. Mal enflasyonu düşük ancak döviz kuru geçişkenliğinden etkilenecek" ifadelerini kullandı.

Döviz kuru geçişkenliğinin ılımlı bir seviyede olduğunu ve fiyatlandırma davranışındaki iyileşmeyi yansıttığını vurgulayan Karahan, "Döviz kuru geçişkenliğinin, 2023 yazında ölçülen seviyenin önemli ölçüde altında, yüzde 35-40 civarında olması bekleniyor. Geçişkenlik, daha düşük kur korumalı mevduat (KKM) bakiyeleri, iyileşen enflasyon beklentileri ve ılımlı talep nedeniyle azaldı" dedi.

KKM hesaplarında önemli ölçüde düşüş olduğunu Karahan, gerileyen petrol fiyatlarının dezenflasyonu desteklediğini ancak küresel ekonomik görünümün belirsiz olduğunu dile getirerek, talebin, mal tüketiminin etkisiyle beklentileri aştığını söyledi.

Karahan, son dönemde yaşanan ticaret gerilimlerinin dezenflasyon süreci üzerindeki potansiyel etkilerinin küresel iktisadi faaliyet, emtia fiyatları ve sermaye akımları yoluyla gerçekleşeceğini belirterek, emtia fiyatlarındaki düşüşün döviz kuru kaynaklı etkilerin bir kısmını dengeleyeceğini ifade etti.

"CARİ AÇIĞIN ILIMLI SEVİYELERDE SEYRETMESİ BEKLENİYOR"

Cari açığın ılımlı seviyelerde seyretmesinin beklendiğini ifade eden Karahan, mal talebinin daha dirençli olduğunu, hizmet talebinin ise ılımlı seyrettiğini söyledi.

Karahan, talep tarafına bakıldığında kart harcamalarının ivme kaybettiğini vurguladı.

"Sıkı para politikası duruşuna ilişkin kararlılık, iç talebin yavaşlaması, Türk lirasındaki reel değerlenme ve enflasyon beklentilerindeki iyileşme yoluyla dezenflasyon sürecini güçlendiriyor. Bundan sonra maliye politikasında artan koordinasyon da bu sürece önemli katkı sağlayacaktır" değerlendirmesinde bulunan Karahan, enflasyonda sürdürülebilir bir düşüş yakalanarak fiyat istikrarı sağlanana kadar sıkı para politikası duruşunun sürdürüleceğini söyledi.

Karahan, sözlerini şöyle tamamladı: "Bu çerçevede, politika faizi, gerçekleşen ve beklenen enflasyon ile enflasyonun ana eğilimi dikkate alınarak öngörülen dezenflasyon patikasının gerektirdiği sıkılığı sağlayacak şekilde belirlenecektir. Para Politikası Kurulu, enflasyon görünümüne odaklanarak, politika faizini toplantı bazında ihtiyatlı bir şekilde belirleyecektir. Enflasyonda belirgin ve kalıcı bir bozulma öngörülmesi halinde para politikası duruşu sıkılaştırılacaktır."