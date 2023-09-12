Merkez Bankası Başkanı'ndan reeskont kredilerindeki düzenlemeye ilişkin açıklama

TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, reeskont kredilerindeki düzenlemeye ilişkin, "Dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için seçici kredi sıkılaştırmasıyla birlikte yol haritamızı kararlılıkla uyguluyoruz" dedi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Hafize Gaye Erkan, TCMB'nin reeskont kredisi için bankaların günlük limitini 1,5 milyar liradan 3 milyar liraya çıkarmasına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Türkiye İhracatçılar Meclisi'nden (TİM) yapılan açıklamaya göre,TCMB Başkanı Hafize Gaye Erkan, reeskont kredilerindeki düzenlemeye ilişkin, "Dezenflasyonun en kısa sürede tesisi için seçici kredi sıkılaştırmasıyla birlikte yol haritamızı kararlılıkla uyguluyoruz" değerlendirmesini yaptı.

"Dezenflasyona geçiş sürecinde cari dengeye katkı sağlayan ihracatçılarımızın finansmana erişimine öncelik veriyoruz" diyen Erkan, şunları söyledi:

"İstihdam ve ihracattaki artışa önemli katkı sağlayan KOBİ'lerin reeskont kredilerindeki payının artmasını destekleyici uygulamalara devam edeceğiz."