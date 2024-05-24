Merkez Bankası Başkanı tarih verdi: "Enflasyonda ciddi gerileme bekliyoruz"

Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan Arap Bankacılık Zirvesi’nde "TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz" dedi. Karahan enflasyon beklentileri düşene kadar sıkı para politikasının korunması gerektiğini belirterek sıkı politikadan ana faydalanıcı sektörün bankacılık olduğunu söyledi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Fatih Karahan Arap Bankacılık Zirvesi’nde ekonomiye yönelik mesajlar verdi.

Manşet enflasyonda haziran ayı itibarı ile ciddi bir gerileme beklediklerini söyleyen Karahan, "Ülkeler arası yerel para cinsi ile yapılan ticaret kısıtlı, bu da ekonomileri şoklara karşı kırılgan hale getiriyor. Manşet enflasyonda haziran ile ciddi bir gerileme bekliyoruz. Sıkı para politikası devam ettirilecek. TL'nin reel olarak değer kazanmasını bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Karahan konuşmasına şöyle devam etti: "Sıkılaşmanın bankacılık sektörüne faydalı olacağını düşünüyoruz. Yüksek enflasyon ortamına rağmen bankacılık sektörü kârlılığını devam ettirebiliyor. TL mevduatlarda ciddi artış gözlemliyoruz. Dijital TL çalışmaları devam ediyor, yeni fırsat ve zorluklar karşımıza çıkıyor."

Kaynak: BloombergHT