Merkez Bankası bilançosunda zarar sinyali veren gösterge yükseliyor

Merkez Bankası'nın bilançosunda kâr-zarar açısından takip edilen öncü göstergelerden biri olan diğer kalemler hesabı, 30 Ekim tarihi itibarıyla 800 milyar TL'ye dayandı.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Plan ve Bütçe Komisyonu'nda yaptığı bütçe sunuşunda, kur korumalı mevduatların Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) bilançosu üzerindeki ağırlığı gündeme gelirken, bankanın bilançosunda zarar sinyali veren hesapta yükseliş devam etti.

BloombergHT'nin aktardığına göre, TCMB bilançosunda yer alan diğer kalemler hesabı 30 Ekim itibariyle 796,4 milyar TL pozitif bakiye verdi.

Geçen yıl söz konusu hesap yılı eksi 41,2 milyar TL bakiye ile kaparken bankanın vergi karşılığı sonrası dönem kârı 71,9 milyar TL açıklanmıştı. 2021 yılında söz konusu hesap yılı eksi 60,2 milyar TL kapatırken bankanın dönem kârı 57,5 milyar TL olarak açıklanmıştı. 2020 yılında da diğer kalemler hesabı eksi 39,1 milyar TL kapanırken, dönem kârı 34,5 milyar TL açıklanmıştı.

Söz konusu hesapta birçok başka kalem konsolide edilirken ağırlıklı değeri dönem kârı veya zararı açısından öncü gösterge olarak ele alınıyor.

Bu hesapta pozitif rakamlar dönem zararına, negatif rakamlar ise dönem kârına işaret ediyor.