Merkez Bankası Bir Sonraki Faiz Kararı Ne Zaman Açıklanacak? Merkez Bankası Şubat 2026'da faiz kararı açıklayacak mı?

Merkez Bankası faiz kararı, ekonomi gündemini yakından takip eden yatırımcılar, tasarruf sahipleri ve piyasa aktörleri tarafından büyük bir dikkatle izleniyor. Özellikle son faiz indiriminin ardından gözler “Merkez Bankası bir sonraki faiz kararı ne zaman açıklanacak?” sorusuna çevrildi. Ocak ayında alınan karar sonrası, Şubat 2026’da faiz toplantısı olup olmayacağı da en çok merak edilen başlıklar arasında yer alıyor. İşte Merkez Bankası 2026 faiz takvimi ve tüm detaylar…

MERKEZ BANKASI SON FAİZ KARARI NE OLDU?

Merkez Bankası, geçtiğimiz ay yaptığı Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını yüzde 38’den yüzde 37’ye indirdi. Bu karar, piyasalar açısından önemli bir dönüm noktası olarak değerlendirildi.

MERKEZ BANKASI ŞUBAT 2026’DA FAİZ KARARI AÇIKLAYACAK MI?

Merkez Bankası’nın yayımladığı 2026 Para Politikası Kurulu toplantı takvimine göre, Şubat ayında herhangi bir faiz toplantısı bulunmuyor. Bu nedenle Şubat 2026’da faiz kararı açıklanmayacak.

MERKEZ BANKASI BİR SONRAKİ FAİZ KARARI NE ZAMAN?

Ocak ayındaki toplantının ardından Merkez Bankası’nın bir sonraki faiz kararı, 12 Mart 2026 tarihinde gerçekleştirilecek Para Politikası Kurulu toplantısı sonrasında açıklanacak.

2026 MERKEZ BANKASI FAİZ TOPLANTI TARİHLERİ

Merkez Bankası, 2026 yılı boyunca toplam 8 faiz toplantısı yapacak. Açıklanan toplantı tarihleri şu şekildedir:

22 Ocak 2026

12 Mart 2026

22 Nisan 2026

11 Haziran 2026

23 Temmuz 2026

10 Eylül 2026

22 Ekim 2026

10 Aralık 2026

FAİZ KARARI NEDEN BU KADAR ÖNEMLİ?

Merkez Bankası faiz kararları; kredi faiz oranlarından mevduat getirilerine, döviz kurlarından enflasyon beklentilerine kadar ekonominin birçok alanını doğrudan etkiliyor. Bu nedenle özellikle yılın ilk faiz kararı, Merkez Bankası’nın tüm yıl boyunca izleyeceği para politikasına dair güçlü sinyaller veriyor.

TÜRKİYE’NİN YILLARA GÖRE POLİTİKA FAİZ ORANI

Türkiye’nin politika faizinde yıllar içerisinde önemli değişimler yaşandı. Aşağıdaki tabloda geçmiş yıllara ait faiz oranları yer alıyor:

Yıl / Tarih Faiz Oranı (%) 20.05.2010 7 17.12.2010 6,5 15.08.2011 5,75 17.05.2012 4,5 29.01.2014 10,00 01.06.2018 16,50 14.09.2018 24,00 22.05.2020 8,25 20.11.2020 15,00 19.03.2021 19,00 24.02.2023 8,50 25.08.2023 25,00 24.11.2023 40,00 22.03.2024 50,00 11.12.2025 38,00

Merkez Bankası Ocak 2026 faiz kararı ne zaman açıklandı?

Merkez Bankası Ocak 2026 faiz kararı, 22 Ocak 2026 Perşembe günü saat 14.00’te açıklandı.

Merkez Bankası 2026 yılında kaç kez faiz toplantısı yapacak?

Merkez Bankası, 2026 yılında toplam 8 Para Politikası Kurulu toplantısı gerçekleştirecek.

Faiz kararları saat kaçta açıklanıyor?

Merkez Bankası faiz kararları, toplantı günlerinde saat 14.00’te kamuoyuna duyuruluyor.

Şubat 2026’da Merkez Bankası faiz kararı olacak mı?

Hayır, Merkez Bankası 2026 takvimine göre Şubat ayında faiz toplantısı bulunmuyor.