Merkez Bankası, dört ödeme ve elektronik para kuruluşunun faaliyet iznini iptal etti

TCMB, Vizyon Elektronik Para Hizmetleri, BSM Ödeme Hizmetleri, Vepara Elektronik Para ile tasfiye halindeki Mypayz Ödeme Kuruluşu şirketlerinin faaliyet izinlerini iptal etti.

Ekonomi 01.02.2026 00:52 Giriş: 01.02.2026 00:52

Güncelleme: 01.02.2026 00:53 Kaynak: ANKA

Fotoğraf: AA