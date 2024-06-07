Merkez Bankası döviz serbest hesaplara ödenecek faizi değiştirdi

TCMB, yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi 25 baz puan indirdi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), kendisinde tutulan yabancı para serbest hesaplara ödenecek faizi 25 baz puan indirerek yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye çekti.

TCMB Piyasalar Genel Müdürlüğü'nün açıkladığı verilere göre, banka, Türk lirası cinsinden ve ihbarlı döviz mevduat hesap bakiyelerinin fazla tesis edilen kısmına (Ortalama tesis edilen tutarlar ile ortalama tesis edilmesi gereken tutarlar arasındaki faiz) uygulanan faiz oranı yüzde 4,75'ten yüzde 4,50'ye indirildi.

Düzenleme, Euro Bölgesi'ndeki faiz indirimi kararının ardından geldi. Avrupa Merkez Bankası mevduat faizini yüzde 4'ten yüzde 3,75 seviyesine indirmişti.