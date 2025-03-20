Merkez Bankası duyurdu: 1 hafta vadeli repo ihalelerine "bir süre" ara verildi
Merkez Bankası'ndan yapılan "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusu" başlıklı açıklamada "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası'ndan yapılan "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusu" başlıklı açıklamada "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.