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Merkez Bankası duyurdu: 1 hafta vadeli repo ihalelerine "bir süre" ara verildi

Merkez Bankası'ndan yapılan "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusu" başlıklı açıklamada "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

Ekonomi
  • 20.03.2025 18:40
  • Giriş: 20.03.2025 18:40
  • Güncelleme: 20.03.2025 18:42
Kaynak: Haber Merkezi
Merkez Bankası duyurdu: 1 hafta vadeli repo ihalelerine "bir süre" ara verildi

Merkez Bankası'ndan yapılan "Türk Lirası Likidite Yönetimine İlişkin Basın Duyurusu" başlıklı açıklamada "Finansal piyasalarda yaşanan gelişmeler dikkate alınarak, 1 hafta vadeli repo ihalelerine bir süreliğine ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Kamuoyunun bilgisine sunulur" denildi.

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